O stand-up ‘Fora de tela’ chega em Brasília neste fim de semana

Estrelado por Plínio Perrú e Raphael Matta, stand-up chega em Brasília neste sábado (29/8) - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Fora de tela chega ao palco do Teatro Ary Barroso neste sábado (29/8), às 20h. Estrelado por Plínio Perrú e Raphael Matta, o stand-up busca um dos pilares do teatro: a reação imediata da plateia. Para isso, o repertório apresenta histórias autorais dos artistas sobre o cotidiano e experiências fora das telas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, nos valores de R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira).



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A interação com a plateia conversa com a origem do projeto. Em tempos em que o humor é consumido por vídeos curtos, a proposta dos escritores é incentivar a ida da plateia aos teatros. Os artistas acreditam que vivenciar um show de comédia não pode ser substituído pela internet.



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Além disso, o público poderá acompanhar em primeira mão o encontro inédito dos humoristas nos palcos. Plínio Perrú, ator por formação, iniciou sua carreira na comédia ainda em Brasília em 2010. Desde então, sua trajetória passa pelo teatro, publicidade e a comédia. Seu companheiro, Raphael Matta, possui 20 anos de carreira, com participação em programas de televisão, espetáculos e shows solos. Uma de suas principais marcas é a comédia física, com elementos de mímica e elementos circenses, como a palhaçaria.



SERVIÇO



Fora da Tela — Show de stand-up comedy

Sábado (29/8), às 20h, no Teatro Ary Barroso (Sesc 504 Sul). Ingressos a partir de R$ 40 disponíveis no Sympla.