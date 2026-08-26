Priscilla disse que, após muita terapia, hoje consegue ver mais o bônus da carreira precoce - (crédito: Reprodução/Instagram)





Priscilla abriu o jogo sobre sua trajetória profissional, iniciada ainda criança como apresentadora do programa infantil Bom Dia & Cia, no SBT.

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, a cantora disse que, após muita terapia, hoje consegue ver mais o bônus da carreira precoce, mas que tem consciência de que deixou de viver algumas fases da sua vida.

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"Tem o ônus e bônus. Depois de muita terapia, fiquei só com o bônus. Mas é um grande desafio, principalmente para mim, que comecei criança e passei todo o processo da infância para a adolescência e da adolescência para a fase quase adulta. Eu vivi a principal fase de uma pessoa na frente de todo mundo", relembrou.

"Esqueci de viver"

Na sequência, Priscilla afirmou que o maior desafio era não deixar que os compromissos com a carreira e a fama fizessem com que ela perdesse de si mesma. "O maior desafio foi tentar não perder a vida de vista enquanto tudo acontecia. O mundo artístico é um furacão. Às vezes a gente perde de vista os compromissos pessoais e a si mesmo. Eu cheguei a um período da minha vida em que, por estar trabalhando desde os oito anos, eu esqueci de viver", explicou.

A artista explicou que gostava de ir para a escola porque ali se sentia ela mesma: "Ali eu me sentia eu! Meus amigos não tinham interesse se eu estava vindo da TV. Eles me tratavam como uma criança normal, que às vezes eu sentia falta de ser vista. A escola me atraía muito por causa desses estímulos de humanidade que eu recebia dos meus colegas", disse.

O texto Priscilla expõe lado doloroso da fama após começar na TV aos 8 anos: Esqueci de viver foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.