Maisa surpreende ao descobrir aparição em O Diabo Veste Prada 2





Maisa, de 24 anos, chamou a atenção dos seguidores ao revelar uma participação inesperada em O Diabo Veste Prada 2. A atriz e apresentadora aparece rapidamente em uma das cenas do filme, mas a presença dela passou despercebida até que a própria artista compartilhasse o registro nas redes sociais.

A sequência foi gravada em setembro de 2025, durante a Semana de Moda de Milão, na Itália. Na ocasião, Maisa acompanhava um desfile da Dolce & Gabbana quando percebeu que a produção do longa também estava sendo realizada no local. Entre os artistas presentes nas filmagens estava Meryl Streep, caracterizada novamente como Miranda Priestly.

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Ao assistir ao filme meses depois, Maisa teve uma surpresa ao reconhecer a própria imagem no meio da multidão. "Gente, eu tinha esquecido disso! Fui ver o filme ontem e me achei pititica no fundo", brincou a artista ao mostrar a cena aos seguidores.

Maisa mostra o momento em que aparece no filme "O Diabo Veste Prada 2". Veja: pic.twitter.com/S00s6eSrVy — WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) August 25, 2026

Segundo informações da revista Quem, Maisa não sabia que sua imagem seria utilizada no resultado final do filme, embora tivesse conhecimento de que algumas sequências estavam sendo gravadas durante o evento de moda. A aparição acabou se tornando uma espécie de participação especial involuntária da brasileira na aguardada continuação.

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Além de Meryl Streep, a sequência conta com Gavin Casalegno e Stanley Tucci, que também fazem parte do elenco do longa. Maisa, por sua vez, havia registrado nas redes sociais o momento em que viu Meryl caracterizada como Miranda nos bastidores das gravações em Milão.

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O detalhe curioso só ganhou repercussão depois que a própria Maisa percebeu sua presença na produção. A descoberta transformou uma simples ida ao desfile em uma lembrança ainda mais especial, já que a artista acabou aparecendo, mesmo que discretamente, em um dos filmes mais comentados de 2026.