Christiane Torloni revela como reaprendeu a viver após perder o filho

35 anos após morte do filho, Christiane Torloni revela como encontrou forças para continuar vivendo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 69 anos, Christiane Torloni revisitou uma das experiências mais dolorosas de sua vida e falou sobre o impacto da morte do filho, Guilherme, ocorrida em 1991. Em entrevista ao O Globo, a atriz revelou que a perda, que aconteceu quando o menino tinha apenas 12 anos, mudou completamente sua relação com a própria existência.

Guilherme era filho de Christiane com o diretor Dennis Carvalho. O menino morreu após um acidente de carro na garagem da casa da família. Mais de três décadas depois da tragédia, a atriz reconhece que o sofrimento não simplesmente desapareceu com a passagem do tempo.

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"Passei pela maior provação de uma mãe. Naquele momento, a vida ficou em jogo", afirmou Christiane ao falar sobre aquele período.

Christiane Torloni fala sobre reconstrução após a perda

Para a atriz, retomar a rotina depois da morte do filho foi um processo extremamente delicado. Christiane conta que precisou reconstruir a própria vida aos poucos e que esse movimento não pode ser encarado como uma etapa que chega ao fim.

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"Recuperar o sentido de viver depois de ter perdido um filho foi um trabalho muito delicado. A reconstrução desse caminho é enorme, e não termina nunca: todos os dias assino meu leasing com a vida."

Na época, manifestações de carinho também tiveram importância para que ela conseguisse atravessar os momentos mais difíceis. Segundo Christiane, recebeu inúmeras cartas de pessoas que queriam oferecer apoio e ajudá-la a não desistir.

"As pessoas só escreviam cartas, lembro-me de ter ficado impressionada com as demonstrações de afeto que recebi para não desistir, porque havia esse risco."

Atriz encontra novas formas de aproveitar a vida

Mesmo carregando uma lembrança dolorosa, Christiane também tem buscado novas experiências. Uma delas é o surfe, atividade que despertou seu interesse e passou a representar momentos de tranquilidade.

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A atriz contou que tinha vontade de praticar o esporte desde jovem, mas não recebia autorização da mãe. Hoje, o contato com o mar ganhou outro significado e se tornou uma maneira de estar presente e desacelerar.

"O mar regenera. Estou aprendendo a ler a onda. É zen", declarou.

Além da nova paixão pelo surfe, Christiane continua trabalhando. Atualmente, ela está em cartaz no Rio de Janeiro com a peça "Dois de Nós", que tem Antonio Fagundes no elenco. A experiência no palco também permite que a atriz continue explorando personagens e histórias marcadas por conflitos emocionais.

Christiane Torloni critica o etarismo

Prestes a completar 70 anos, a atriz também falou sobre o envelhecimento e criticou a forma como a sociedade costuma enxergar pessoas mais velhas, principalmente mulheres. Para Christiane, a idade não deveria ser utilizada como limite para novas experiências.

Com bom humor, ela destacou que a maturidade também pode trazer descobertas e prazeres que não eram compreendidos da mesma maneira durante a juventude.

"O colágeno vai embora, mas outras coisas melhoram. O sexo vai ficando uma coisa maravilhosa. Quando a gente é jovem, sabe pouco."

Ao olhar para sua trajetória, Christiane demonstra que seguir em frente não significa apagar as dores do passado. A morte de Guilherme continua sendo uma marca profunda em sua história, mas a atriz encontrou maneiras de reconstruir a vida, manter-se ativa e descobrir novos motivos para aproveitar o presente.