Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes ganha vila italiana para casamento

A propriedade escolhida por Ana Hickmann e Edu Guedes para celebrar o casamento está passando por uma renovação antes do grande dia. Localizada em Araras, no interior de São Paulo, a Casa Gialla, fazenda pertencente ao apresentador e empresário, tem mais de 180 anos de história e está recebendo uma série de intervenções para ficar pronta para a festa.
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A poucos dias da cerimônia, os preparativos estão mobilizando não apenas os noivos, mas também equipes responsáveis pela transformação do espaço. A proposta é unir a estrutura necessária para um evento de grande porte à preservação das características históricas da propriedade.
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Fazenda histórica mantém características originais
Apesar das mudanças, a reforma da Casa Gialla foi planejada para preservar elementos que fazem parte da identidade da construção. Uma das principais preocupações está relacionada ao salão da fazenda, que passou por intervenções, mas manteve os tijolos originais, além de partes da fachada e das laterais.
A escolha de preservar esses detalhes tem relação com a própria importância afetiva do local para o casal. Ana Hickmann explicou que a propriedade é especial para Edu Guedes e destacou o cuidado empregado durante o processo de restauração.
Ao mesmo tempo em que elementos antigos são mantidos, a estrutura está sendo adaptada para comportar os convidados e oferecer mais conforto durante a celebração. Entre as novidades estão novos banheiros e uma cozinha industrial, instalações necessárias para atender à dimensão da festa.
Vila italiana é uma das grandes novidades
Entre as intervenções que mais chamam atenção está a construção de uma vila italiana dentro da propriedade. O novo espaço foi criado para fazer a ligação entre o salão principal e a casa da fazenda e deverá integrar a experiência dos convidados durante o casamento.
A inspiração italiana aparece justamente na proposta de criar um ambiente mais acolhedor, charmoso e iluminado. A nova área foi pensada para complementar a arquitetura histórica da fazenda sem competir com os elementos originais da construção.
A criação da vila também mostra que a preparação do casamento vai além da decoração da cerimônia. Parte da propriedade está sendo repensada para que diferentes ambientes possam ser utilizados ao longo da celebração.
Ana Hickmann participou do paisagismo
Ana Hickmann também decidiu se envolver diretamente em uma das etapas da transformação da fazenda. A apresentadora participou do desenvolvimento do paisagismo da Casa Gialla, acompanhando a criação dos jardins que estarão prontos para o casamento.
Segundo ela, o trabalho foi feito de maneira bastante próxima e contou com sua participação nas escolhas para o espaço externo. "O jardim está em fase de finalização. Eu botei a mão na massa e desenvolvi o paisagismo. Está muito lindo e estou orgulhosa do nosso trabalho", afirmou à Quem.
A área externa, portanto, deverá ter papel importante no evento. Além de valorizar a paisagem da propriedade, o projeto busca integrar os diferentes espaços criados ou restaurados para a ocasião.
Reforma ainda não terminou
Mesmo com o casamento se aproximando, a transformação da fazenda ainda estava em andamento quando Ana conversou com a revista. A apresentadora admitiu que imaginava que a obra já estaria completamente concluída nesta altura dos preparativos, mas explicou que restavam apenas ajustes finais.
"Eu imaginava que a essa altura, faltando menos de um mês para o casamento, já estaria tudo 100%, mas não. São coisas pequenas, mas que precisam de atenção", contou.
A expectativa do casal é finalizar todos os detalhes a tempo da celebração. Ana também reforçou que a intenção é proporcionar uma noite marcante tanto para ela e Edu quanto para os convidados.
Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes
O casamento marca uma nova etapa na história de Ana Hickmann e Edu Guedes, que assumiram o relacionamento publicamente após anos de amizade. Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos da vida a dois e vêm preparando uma celebração especial para oficializar a união.
A escolha da Casa Gialla acrescenta um significado particular ao evento. Em vez de optar por um espaço exclusivamente destinado a festas, o casal escolheu uma fazenda histórica ligada a Edu, que agora passa por um processo de restauração e adaptação para receber a cerimônia.
Com a preservação da arquitetura antiga, a construção de uma vila inspirada na Itália e o novo projeto paisagístico desenvolvido com participação de Ana, a propriedade deverá ganhar uma aparência renovada sem deixar de lado a história acumulada ao longo de mais de um século e meio.
O texto Fazenda onde Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar ganha vila italiana e passa por transformação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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