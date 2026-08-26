Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes ganha vila italiana para casamento

Fazenda onde Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar ganha vila italiana e passa por transformação - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A propriedade escolhida por Ana Hickmann e Edu Guedes para celebrar o casamento está passando por uma renovação antes do grande dia. Localizada em Araras, no interior de São Paulo, a Casa Gialla, fazenda pertencente ao apresentador e empresário, tem mais de 180 anos de história e está recebendo uma série de intervenções para ficar pronta para a festa.

A poucos dias da cerimônia, os preparativos estão mobilizando não apenas os noivos, mas também equipes responsáveis pela transformação do espaço. A proposta é unir a estrutura necessária para um evento de grande porte à preservação das características históricas da propriedade.

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Fazenda histórica mantém características originais

Apesar das mudanças, a reforma da Casa Gialla foi planejada para preservar elementos que fazem parte da identidade da construção. Uma das principais preocupações está relacionada ao salão da fazenda, que passou por intervenções, mas manteve os tijolos originais, além de partes da fachada e das laterais.

A escolha de preservar esses detalhes tem relação com a própria importância afetiva do local para o casal. Ana Hickmann explicou que a propriedade é especial para Edu Guedes e destacou o cuidado empregado durante o processo de restauração.

Ao mesmo tempo em que elementos antigos são mantidos, a estrutura está sendo adaptada para comportar os convidados e oferecer mais conforto durante a celebração. Entre as novidades estão novos banheiros e uma cozinha industrial, instalações necessárias para atender à dimensão da festa.