Secretaria de Turismo reafirma fortalecimento da Rota do Rock, após críticas

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) afirmou ao Correio que pretende manter ativa e fortalecer a continuidade da Rota Brasília Capital do Rock, projeto que reúne 42 pontos históricos ligados à trajetória do rock brasiliense. A manifestação ocorre após críticas feitas pelo vocalista e guitarrista da Plebe Rude, Philippe Seabra, durante entrevista concedida ao jornal no festival C6 no Rock, realizado em São Paulo no último sábado (22/8).



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Quatro décadas depois de participar da consolidação de Brasília como uma das principais cidades do rock brasileiro, Seabra afirmou que parte das placas instaladas nos locais históricos da rota não recebeu manutenção adequada e que outros trechos do projeto ainda não foram implementados. O músico, que é curador da iniciativa desenvolvida em parceria com a Secretaria de Turismo, cobrou maior atenção do Governo do Distrito Federal à preservação desse patrimônio cultural e chegou a declarar que retiraria o projeto da pasta caso não houvesse avanços.



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Em nota enviada ao Correio, a Setur-DF reconheceu a importância da Rota do Rock para a história da música brasileira e para o desenvolvimento do turismo na capital:



“Prezados,



A Secretaria de Turismo do Distrito Federal reconhece a importância do projeto para a história do Rock Nacional e para o desenvolvimento do turismo em Brasília. Desde sua implementação, a Rota do Rock tem se consolidado como um projeto de sucesso, sendo promovida pela Secretaria em eventos, feiras e congressos nacionais e internacionais dos quais a Setur-DF participa.



É de interesse desta Secretaria manter o projeto ativo e fortalecer sua continuidade, considerando sua relevância cultural e turística e sua ampla utilização pelo setor. Desde sua criação, a Rota do Rock tornou-se uma importante ferramenta de promoção turística, sendo inclusive utilizada por empresas do segmento, como agências de turismo, na estruturação de roteiros e na geração de oportunidades de negócio e renda.



O músico Philippe Seabra, integrante fundamental da história do Rock de Brasília e curador da Rota do Rock, desempenha papel essencial na preservação e valorização da memória do movimento, contribuindo para manter viva a história que também faz parte de sua trajetória.”



A Rota Brasília Capital do Rock reúne locais que marcaram o surgimento e o desenvolvimento de bandas responsáveis por projetar a capital nacionalmente a partir dos anos 1980, entre elas Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude e outros nomes da geração que transformou Brasília em referência do rock brasileiro. A discussão sobre a continuidade da iniciativa ganha força justamente no momento em que festivais como o C6 no Rock revisitam discos e artistas que ajudaram a construir esse legado, recolocando em debate a importância de preservar não apenas as músicas, mas também os espaços onde essa história foi criada.

*Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn

