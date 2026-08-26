Rupert Grint volta a interpretar Ron Weasley em peça de Harry Potter na Broadway

Após 15 anos desde o último filme de Harry Potter, Rupert Grint, de 38 anos, voltará a interpretar Ron Weasley. O retorno foi divulgado nesta quarta-feira (26/8) pelo instagram da peça teatral Harry Potter e a criança amaldiçoada que está em cartaz na Broadway, em Nova York.

As apresentações com Grint estão previstas para começar em 2 de fevereiro de 2027, no Lyric Theatre, e terá duração de 17 semanas. O ator dará vida a uma versão adulta de Ron, já que a história da peça se passa anos após os acontecimentos dos filmes e acompanha uma nova geração de personagens.

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O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nos perfis oficiais da produção. Na gravação, o nome de Rupert Grint aparece associado ao roteiro da peça, acompanhado por um suéter listrado laranja, uma referência ao personagem. O retorno acontece após Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy nos filmes, também voltar ao universo da franquia ao participar de uma temporada de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada neste ano.

Grint interpretou Ron Weasley desde o primeiro filme da saga Harry Potter e a pedra filosofal, lançado em 2001, até Harry Potter e as relíquias da morte – Parte 2, de 2011. Ao lado de Daniel Radcliffe e Emma Watson, ele acompanhou os oito filmes da saga baseada nos livros de J.K. Rowling. Agora, 15 anos após o último longa da franquia, o ator retorna ao personagem em uma nova fase da história.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de...

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