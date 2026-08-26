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Gilberto Gil lamenta morte do poeta Luís Turiba: "Tinha sensibilidade aguçada"

O jornalista atuou como assessor de comunicação quando Gil foi ministro da Cultura, entre 2003 e 2005. Luis Turiba morreu aos 76 anos, em Salvador (BA), nesta quarta-feira (26/8). O velório de Turiba será na capital baiana, a partir das 14h

Luis Turiba trabalhou com Gilberto Gil no MinC - (crédito: Reprodução)
Luis Turiba trabalhou com Gilberto Gil no MinC - (crédito: Reprodução)

Gilberto Gil lamentou a morte do amigo, jornalista e poeta Luis Turiba, ocorrida na madrugada de quarta-feira (26/8), em Salvador (BA). “Turiba sempre foi um companheiro exemplar com uma sensibilidade muito aguçada pela cultura do país e também um poeta”, disse Gil com exclusividade ao Correio.

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Turiba trabalhou como assessor de comunicação do Ministério da Cultura (MinC), entre 2003 e 2005, quando Gil chefiava a pasta. Ele ajudou na criação dos pontos de cultura pelo país, uma das prioridades da gestão do cantor baiano à frente do MinC. Antes, em 1985, o jornalista havia integrado a assessoria de imprensa do recém-criado ministério da Cultura. Com o então ministro Gilberto Gil, realizou documentários como Gil na ONU e A Capoeira no Mundo.

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Cidadão brasiliense

Luis Turiba morreu aos 76 anos. Nascido em Pernambuco no ano de 1950, o escritor mudou-se para Brasília em 1978, cidade que mais tarde lhe concedeu o título de cidadão brasiliense em reconhecimento aos seus serviços prestados à cultura local. Ele deixa cinco filhos e seis netos. 

Turiba morreu em casa em decorrência de complicações de saúde, incluindo um quadro pulmonar grave decorrente de sequelas da covid longa e insuficiência cardíaca, condição que já o havia levado a realizar uma cirurgia de ponte de safena aos 53 anos. O velório de Turiba será nesta quinta-feira (27/8), a partir de 14h, em Salvador. A cremação será às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade. 

 

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Turiba morreu em casa em decorrência de complicações de saúde, incluindo um quadro pulmonar grave decorrente de sequelas da covid longa e insuficiência cardíaca, condição que já o havia levado a realizar uma cirurgia de ponte de safena aos 53 anos. O velório de Turiba será na quinta-feira (27/8), a partir de 14h, em Salvador. A cremação será às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade.

 

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José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Por José Carlos Vieira
postado em 26/08/2026 22:21
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