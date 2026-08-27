Tata Werneck explica o real motivo de não expor mais a filha nas redes - (crédito: Reprodução/ Multishow Tatá Werneck)

Tata Werneck, a Brigitte de Quem Ama Cuida, foi questionada na caixinha de perguntas nos stories, o real motivo por não expor maia a sua filha, Clara Maria, de 6 anos, fruto da relação com Rafa Vitti, nas redes socais.

"Tem uns vídeos dela muito maravilhosos que eu queria muito postar, porque ela é muito inacreditável, sério. Ela é muito inteligente, perfeita e linda. [Mas não posto] por dois motivos, tá? Primeiro motivo é porque eu acho perigoso", desabafou.

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"Acho perigoso, a gente não sabe quem são as pessoas [que estão vendo], não é? Não, na verdade, são três [motivos], confessou. A atriz global refletiu que não sabe se a filha vai trilhar uma carreira artística, por isso a decisão de não expor. "O segundo motivo é que eu não sei se a Clara vai querer seguir uma vida pública. Eu até espero que não. Então eu não quero tornar ela famosa. Não sei se ela vai querer ser uma detetive particular, não sei o que ela vai querer fazer", disse.

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"E o outro motivo é que eu acho que o outro motivo é porque é crime. Não sei, mas agora tem uma lei, né? E eu, enfim, quem quer postar, acho tudo certo, mas eu acho esquisito. Eu acho meio, sei lá, coisa meio pra engajar, não sei Mas respeito e está tudo certo", refletiu.

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