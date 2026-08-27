Sonia Abrão estava com a língua afiada nesta quarta-feira (26). Além de detonar a postura de Anitta no Estrelas da Casa, na Globo, a apresentadora do A Tarde é Sua confessou que não gosta de Adriane Galisteu no comando de A Fazenda, na Record.
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"A história com a Adriane Galisteu é a seguinte () Eu não gosto dela na Fazenda. Eu gostaria da Galisteu comandando um sofá tipo a Hebe Camargo nas noites da Record TV, porque ela é talhada para esse tipo de coisa. Eu acho que, na Fazenda, ela foi tirada do caminho natural, disparou.
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A jornalista reforçou que Adriane sai melhor com programas de entrevistas e que já foi elogiada por Hebe por isso.
Eu adoraria ver porque não tem ninguém fazendo essa praia. Ela já fez, se deu muito bem, foi elogiada pela própria Hebe. Por que não volta para as origens, né? É isso que eu penso. Mas também não tenho nada com isso, a decisão é dela e ponto, disse.
O texto Sonia Abrão explode com Adriane Galisteu e dispara: Eu não gosto foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.