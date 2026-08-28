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MÚSICA

Céline Dion chega à França para retornar aos palcos

Estrela se dirigiu ao Royal Monceau, um hotel de luxo próximo à Champs-Élysées, onde uma multidão a aguardava aos gritos

Celebrada como uma das maiores cantoras do mundo, Céline Dion ficou famosa por músicas como
Celebrada como uma das maiores cantoras do mundo, Céline Dion ficou famosa por músicas como "My Heart Will Go On", tema do filme Titanic, e "Because You Loved Me". - (crédito: Instagram @celinedion)

A cantora canadense Céline Dion chegou a Paris nesta sexta-feira (28/8), cerca de duas semanas antes dos shows que marcam seu retorno aos palcos após um período de ausência, observou a AFP em frente ao hotel onde ela ficará hospedada. 

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A estrela se dirigiu ao Royal Monceau, um hotel de luxo próximo à Champs-Élysées, onde uma multidão a aguardava aos gritos de "Céline, nós te amamos!". 

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"Sempre me senti apoiada desde o primeiro dia, e essa história continua", disse ela à BFMTV, referindo-se ao forte vínculo que mantém com a França desde o início de sua carreira, na década de 1980. 

"É verdade que esta é a minha segunda casa. Sou grata por vocês estarem aqui, muito obrigada", afirmou, usando óculos escuros e um sobretudo. 

A artista, de 58 anos, anunciou em março que fará 16 shows em Paris em setembro e outubro, após mais de seis anos afastada dos holofotes devido a questões de saúde. Outras 10 datas estão agendadas para maio. 

Desde 2022, ela luta contra a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica incurável que causa rigidez muscular e espasmos dolorosos. 

Apesar dos desafios, a cantora surpreendeu o mundo com sua apresentação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024: da Torre Eiffel, ela cantou "L'Hymne à l'amour", de Édith Piaf.

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Por agence
postado em 28/08/2026 15:36
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