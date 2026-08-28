Céline Dion chega à França para retornar aos palcos

Celebrada como uma das maiores cantoras do mundo, Céline Dion ficou famosa por músicas como "My Heart Will Go On", tema do filme Titanic, e "Because You Loved Me". - (crédito: Instagram @celinedion)

A cantora canadense Céline Dion chegou a Paris nesta sexta-feira (28/8), cerca de duas semanas antes dos shows que marcam seu retorno aos palcos após um período de ausência, observou a AFP em frente ao hotel onde ela ficará hospedada.

A estrela se dirigiu ao Royal Monceau, um hotel de luxo próximo à Champs-Élysées, onde uma multidão a aguardava aos gritos de "Céline, nós te amamos!".

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"Sempre me senti apoiada desde o primeiro dia, e essa história continua", disse ela à BFMTV, referindo-se ao forte vínculo que mantém com a França desde o início de sua carreira, na década de 1980.

"É verdade que esta é a minha segunda casa. Sou grata por vocês estarem aqui, muito obrigada", afirmou, usando óculos escuros e um sobretudo.

A artista, de 58 anos, anunciou em março que fará 16 shows em Paris em setembro e outubro, após mais de seis anos afastada dos holofotes devido a questões de saúde. Outras 10 datas estão agendadas para maio.

Desde 2022, ela luta contra a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica incurável que causa rigidez muscular e espasmos dolorosos.

Apesar dos desafios, a cantora surpreendeu o mundo com sua apresentação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho de 2024: da Torre Eiffel, ela cantou "L'Hymne à l'amour", de Édith Piaf.