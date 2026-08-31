Narcisa Tamborindeguy rejeita título de socialite e dispara: "Pejorativo"

Narcisa Tamborindeguy, que é conhecida nacionalmente como uma das socialites mais requisitadas do Brasil, abriu o jogo sobre o incômodo que possui sobre o rótulo associado ao seu nome.
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Em entrevista à revista Caras, a jornalista afirmou que dispensa o título, e descreveu o motivo.
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"Acho pejorativo e não diz muito sobre minha pessoa. Sou jornalista, advogada com OAB, influencer e tenho um canal de entrevistas no YouTube, o Ai, Que Loucura", declarou.
Com milhares de seguidores nas redes sociais, Narcisa Tamborindeguy apontou como lida com a recepção calorosa dos internautas na web. "É divertido, mas intenso. Muitas vezes, acabo compartilhando coisas que não gostaria. Existe pressão em ter sempre que postar. Mas também tem o lado bom de se sentir amada e um retorno financeiro, que é sempre bom", explicou.
A advogada, também, descreveu como reage às críticas que costuma receber dos internautas. "Graças a Deus, no meu caso, são mais elogios do que críticas. Quando não gostam, respeito. Não gosto de criar polêmicas", disse.