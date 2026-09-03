Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (3/7)

Imaginamos, tomados por grande ingenuidade, que a tecnologia da atualidade seja a maior revolução tecnológica de todos os tempos, fascinados por termos nos convertido em emissoras de televisão com nossos celulares na mão, ou podermos aparentemente conversar com uma inteligência artificial que simula talento.

No entanto, nada revolucionou mais a percepção humana do que o desenvolvimento da palavra, um instrumento de poder mediante o qual invocamos a presença de objetos e pessoas que estão ausentes. Antes da invenção das palavras tínhamos de grunhir ou apontar com os dedos as coisas, enquanto com o auxílio das palavras não precisamos estar diante do que queremos comunicar. Agora, em nosso nível de evolução, se tornou impossível perceber algo para o qual não exista a palavra que o defina.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem filtro, sua alma é sem filtro, e por isso fica mais exposta e vulnerável do que a das outras pessoas. Porém, o que parece à primeira vista uma vulnerabilidade, você precisa usar ao seu favor e tirar vantagem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Use bem seu tempo livre, contemplando a natureza e tomando distância das pessoas chatas que estragariam o momento. É preferível você escolher atividades solitárias do que compartilhar o tempo com pessoas chatas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As estratégias que você usou no passado e que deram bons resultados não garantem mais o mesmo, chegou a hora de você, mesmo com relutância, se distanciar do passado e experimentar estratégias diferentes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Lindas palavras podem servir para ganhar tempo, porém, se não houver ações efetivas e práticas para que as lindas palavras deixem de ser meras promessas, a coisa toda degringolaria na direção da frustração. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A generosidade de suas propostas há de ser dosada com sabedoria, para que as pessoas não pensem que você está entregando todo o jogo. É preciso tentar manter um tipo de domínio que, de fato, não está nas mãos de ninguém.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se um dia no passado você teve de aguentar situações que desgastaram bastante, isso não quer dizer que o mesmo fato acontecerá uma e outra vez, para sempre. A roda das repetições é superada com a maturidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Suas intenções reais e verdadeiras não precisam ser expostas para todo mundo as conhecer. Nesta parte do caminho é melhor atuar com máxima discrição, de modo a você fazer seu jogo sem atrair nenhuma atenção indevida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A complexidade dos relacionamentos humanos não há de ser uma questão sem importância na coreografia de suas intenções, porque as pessoas têm ideias próprias e as mudam despudoradamente no meio do caminho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Gostar do que você faz seria um privilégio destinado a poucas pessoas, mas sua alma vive tentando que tudo seja assim, esse é seu direito. É necessário, porém, agir de um modo que não atropele os quereres alheios.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto sua alma enxerga visões futuras que a estimulam e motivam a se lançar à aventura, aqui e agora continuam vigentes todas as tarefas e compromissos assumidos, e seria melhor não negligenciar nada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os sentimentos são produzidos pelas narrativas que acontecem na mente o tempo todo, se baseando sobre as emoções vividas e que, agora, precisam ser negociadas entre as almas envolvidas para adquirirem uma forma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As dicas que você recebeu no passado e que deram certo não se aplicam a esta parte do caminho, portanto, evite seguir dicas genéricas, procure, agora, observar tudo com atenção e tirar suas próprias conclusões.