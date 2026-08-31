Rita Guedes diz que quase perdeu a visão após cirurgia estética

Rita Guedes, uma das participantes da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, têm surgido usando óculos escuros durante as apresentações. A atriz foi submetida a uma blefaroplastia, operação que deixa a região das pálpebras com uma aparência mais jovem.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista confessou que foi vítima de um erro médico no procedimento que chegou a comprometer sua visão. "É uma cirurgia simples. Você sai do hospital no mesmo dia e a recuperação dura uma semana. Em um mês, no máximo, você já não tem mais nada. Mas, no meu caso, houve negligência médica", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Eu tive um problema, e o médico não relatou o que aconteceu. O procedimento acabou durando três horas a mais do que dura normalmente. Tive muitas complicações, quase perdi a visão do olho direito. Ainda bem que foi só em um olho, imagina se fosse nos dois, apontou Rita Guedes.

Após dez dias internada, a atriz ainda enfrentou ceratite, uma inflamação na córnea. Depois da ceratite, eu tive também uma inflamação severa na conjuntiva do olho. Tive que lacrar meu olho. Meu olho não podia ser aberto. É muito desesperador. Nós só vemos a importância de alguns órgãos quando somos privados disso. Ainda mais o olho, que é tão importante. Ter ficado com o olho assim foi algo que me deixou bem preocupada, relatou ela.

A recuperação, por sua vez, têm sido cautelosa. "É algo temporário. Houve uma queimadura, não sabemos muito bem por que, porque o médico não nos passou a informação correta. Mas com os exames, acreditamos que o nervo possa ter sido queimado pelo bisturi ou pinçado. Meu olho estava completamente fechado, hoje ele está 60% aberto", finalizou.