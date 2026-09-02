Filha de Flávia Alessandra faz desabafo sobre transtornos alimentares





Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, postou um story confessando que às vezes sua mente tenta sabotá-la com reflexos ainda de transtorno alimentar, com medo do que as pessoas vão falar do seu corpo e pulando refeições.

"Às vezes aquela vozinha maligna do TA (Transtorno Alimentar) vence e me faz ficar sem comer, mesmo com fome, pular refeição, ter uma visão distorcida do meu corpo, achar que todo mundo está reparando em mim (nas minhas gorduras, no meu corpo, no que eu como ou deixo de comer)", desabafou.

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Mas mesmo com os pensamentos intrusos, Giulia fez questão de compartilhar um vídeo em que treina na academia. "Mas aí recebo um vídeo desse na academia e lembro como é importante nutrir meu corpo e mantê-lo forte e preparado para o nosso longo futuro juntos", refletiu.

Ela também revelou os conselhos certeiros que recebe sua mãe, Flávia Alessandra. Uma coisa que ela fala muito é esse lugar da desconstrução de poder usar as redes como uma ferramenta de se vulnerabilizar. Ela vem de uma geração muito diferente da minha, a relação dela com as redes e com a internet é completamente diferente.