Legado de John Lennon se expande: nasce Aurelius, o primeiro neto

Sean Ono Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, anunciou o nascimento de seu primeiro filho na noite de terça-feira (1º/9). O músico compartilhou nas redes sociais imagens ao lado da cantora e modelo Charlotte Kemp Muhl, com quem se relaciona há quase duas décadas. O bebê foi nomeado Aurelius.
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A chegada da criança representa um momento inédito para a família de John Lennon, pois Aurelius é seu primeiro neto biológico. Julian Lennon, filho mais velho do ex-Beatle com sua primeira esposa, Cynthia Powell, não tem filhos.
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Em uma publicação no Instagram, Sean aparece com o filho nos braços com a legenda: "Criamos um ser humano incrível! O nome dele é Aurelius! Obrigado!". Em outra imagem, o músico mostrou Charlotte segurando o herdeiro e escreveu: "Mamãe do bebê!".
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Sean Ono Lennon e o legado do pai
Discreto sobre a vida pessoal, Sean assumiu um papel importante na preservação da memória de John Lennon, dos Beatles e de Yoko Ono. Em dezembro de 2025, ele falou ao programa CBS Sunday Morning sobre a responsabilidade de cuidar do legado do pai.
Sean afirmou que havia "tecnicamente" assumido essa função, antes liderada por sua mãe por décadas. "Mas, obviamente, o mundo também é o guardião do seu legado, eu diria. Estou apenas fazendo o meu melhor para garantir que a geração mais jovem não se esqueça dos Beatles, de John e de Yoko", disse.
A relação entre pai e filho foi registrada na obra de John Lennon. O álbum Double Fantasy, de 1980, último trabalho do músico, inclui a canção Beautiful Boy (Darling Boy), escrita para Sean. Na faixa, Lennon aborda a experiência da paternidade.
Décadas depois, Sean afirmou que considera a preservação da história dos pais uma responsabilidade pessoal. "Meus pais me deram tanto que acho que é o mínimo que posso fazer para tentar honrar o legado deles durante a minha vida. Sinto que devo isso a eles. É algo pessoal", declarou à CBS.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.