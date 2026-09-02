Morre o ator e diretor Gracindo Jr., aos 83 anos

Gracindo Jr. atuou em novelas e programas que fizeram história, com mais de 50 anos dedicados à arte no teatro, TV, rádio e cinema - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na manhã desta quarta-feira (2/9) em casa, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Ele tinha 83 anos e mais de 50 anos de carreira, dedicados à arte no teatro, TV, Rádio e cinema. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo.

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, filho de outro ator consagrado, Paulo Gracindo, o ator participou da inauguração da TV Globo, em 1965. Ele atuou em novelas e programas que fizeram história na emissora.

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A trajetória artística começou cedo. Em 1959, aos 15 anos , fez teste para trabalhar na Rádio Nacional, onde atuou como ator e redator. Embora tenha cursado Psicologia, nunca exerceu a profissão, optando por se dedicar a arte em tempo integral.

Gracindo Jr. estreou no teatro na peça A Escada, de Oswald de Andrade. Ainda nos palcos, atuou, dirigiu e produziu mais de 20 peças. Entre seus trabalhos está Paulo Gracindo, Meu Pai, espetáculo escrito por ele em homenagem aos 50 anos de carreira do pai. Também dirigiu as duas últimas peças em que Paulo Gracindo atuou: Num Lago Dourado (1991) e A História é uma História (1993).

Nos primeiros anos na TV Globo, participou de novelas como Rosinha Sobrado, Padre Tião, A Rainha Louca, A Próxima Atração, Os Ossos do Barão e Supermanoela. Gracindo Jr. dividiu a tela com seu pai Paulo Gracindo em duas ocasiões, na novela O Bem Amado, de Dias Gomes e em O Casarão, de Lauro César Muniz. Ele também atuou em sucessos como Mandala, O Salvador da Pátria e Rainha da Sucata.

No cinema, participou de filmes como Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Floresta das Esmeraldas (1985), Bufo e Spallanzani (2001), Primo Basílio (2006) e Segurança Nacional (2010).

O artistas também se consagrou como diretor, e em dirigiu produções de grande sucesso, como a novela Marron-Glacé e o programa Os Trapalhões. E por trás das câmeras, Gracindo Jr. também participou da criação e apresentação dos primeiros videoclipes de artistas brasileiros exibidos pelo Fantástico. Ao longo da carreira também passou pela TV Manchete e pela TV Record.