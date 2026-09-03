Cadela quebra recorde mundial ao saltar sobre as costas de 56 pessoas

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em apenas 16 segundos, a cadela Chardonnay entrou para o Guinness ao saltar sobre as costas de 56 pessoas enfileiradas. A tentativa ocorreu no dia 14 de junho, durante uma partida de baseball da equipe universitária Edmonton Riverhawks, em Alberta, no Canadá.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Jennifer Fraser, tutora da cadela, contou ao Washington Post que esse é apenas um dos truques do animal e que a jovem cachorra, de apenas quatro anos, pode tentar quebrar o recorde novamente.
Confira o vídeo:
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Campanha de conscientização alerta que uso inadequado de lentes pode levar à cegueira
- Política Nikolas rebate críticas após áudio com Vorcaro: "Irrelevante"
- Revista do Correio TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
- Flipar Conheça a ave gigante que põe ovos de alto valor no mercado
- Mundo Por que é tão raro o impeachment de juízes das Supremas Cortes no mundo
postado em 03/09/2026 14:39