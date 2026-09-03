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Recorde

Cadela quebra recorde mundial ao saltar sobre as costas de 56 pessoas

Chardonnay, da raça pastor australiano, entrou para o Guinness Book ao realizar o feito em menos de um minuto

Chardonnay com o certificado do Guiness - (crédito: Reprodução/Facebook/Edmonton Riverhawks)
Chardonnay com o certificado do Guiness - (crédito: Reprodução/Facebook/Edmonton Riverhawks)

Por Paulo Renato Mac-Culloch*

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Em apenas 16 segundos, a cadela Chardonnay entrou para o Guinness ao saltar sobre as costas de 56 pessoas enfileiradas. A tentativa ocorreu no dia 14 de junho, durante uma partida de baseball da equipe universitária Edmonton Riverhawks, em Alberta, no Canadá.

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Jennifer Fraser, tutora da cadela, contou ao Washington Post que esse é apenas um dos truques do animal e que a jovem cachorra, de apenas quatro anos, pode tentar quebrar o recorde novamente.

Confira o vídeo:

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/09/2026 14:39
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