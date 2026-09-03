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Conheça a ave gigante que põe ovos de alto valor no mercado

Galos da raça Índio Gigante chamam atenção pelo porte impressionante. Afinal, podem ultrapassar um metro de altura. As fêmeas também são grandes e produzem ovos valorizados, especialmente quando destinados à reprodução

Por Flipar
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Encontrada em pequenas propriedades pelo Brasil, a raça se destaca justamente pelo tamanho fora do padrão. Machos podem atingir de 1,05 m a cerca de 1,30 m, enquanto algumas fêmeas também superam 1 metro de altura.

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Os ovos férteis, usados para incubação, são os mais valorizados no mercado. Dependendo da linhagem e da qualidade genética, podem custar em média de R$ 50 a R$ 150 por unidade, podendo alcançar valores maiores em casos específicos.

Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana/BA

Em 2017, um exemplar da raça chamou atenção ao ser vendido em leilão por R$ 154 mil, em Sorocaba (SP). O galo, da variedade Crista Bola, recebeu o nome de Hokaido.

Reprodução/Youtube

Segundo criadores, o crescimento dessas aves é relativamente rápido em comparação a outras raças. Em poucos meses, já atingem peso e tamanho consideráveis. Após cerca de 130 dias, as fêmeas têm cerca de 2,5 kg, enquanto os machos cerca de 3 kg. Na fase adulta, pode alcançar até 8 kg nos machos e 5 kg nas fêmeas.

Divulgação/Governo de Rondônia

Com plumagem variada e aparência imponente, o Índio Gigante também é utilizado como ave ornamental. Em algumas propriedades, torna-se destaque tanto pela beleza quanto pelo tamanho incomum.

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Os ovos podem ter cor marrom, variando entre tonalidades mais claras e escuras. Mas a coloração também pode ser branca, bege, vermelha, azul e verde.

Divulgação/Governo de Rondônia

A expectativa de vida é semelhante ou um pouco maior do que as espécies comuns, dependendo das condições de criação e manejo. Em média, as comuns podem viver entre 5 a 10 anos, enquanto as da raça Índio Gigante vivem entre 6 e 12 anos.

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A raça surgiu a partir de cruzamentos sucessivos entre diferentes linhagens, realizados por criadores brasileiros. Ao longo do tempo, a seleção genética priorizou o porte elevado, resultando nos grandes exemplares conhecidos hoje.

Engin Akyurt por Pexels

Os galos gigantes contrariam a ideia de agressividade associada ao porte imponente. Criadores relatam que a raça costuma ter comportamento dócil, embora possa apresentar territorialidade típica das aves.

Reprodução/TV Globo

Apesar das características próprias, o Índio Gigante pertence à mesma ordem zoológica de outras aves chamadas galiformes, como codornas, faisões, pavões e perus. Trata-se de uma variedade doméstica dentro desse grupo, criada e selecionada por produtores.

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