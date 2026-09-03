Nikolas rebate críticas após áudio com Vorcaro: "Irrelevante"

O deputado afirmou que, depois que seu advogado tomou conhecimento dos problemas envolvendo o ex-dono do Master, deixou de manter contato com ele - (crédito: Reprodução/Instagram)

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (3/9) para se manifestar após a divulgação de um áudio em que conversa com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Na gravação, o parlamentar chama o empresário de “Dani” e apresenta um amigo que trabalhava com um ativo minerário. Nikolas afirmou hoje que não tinha relação próxima com Vorcaro e classificou o conteúdo divulgado como “irrelevante”. “Eu não conheço você, não tenho contato, relacionamento com você, mas, sim, se você quiser, eu vou com ele”, disse, ao relembrar o teor da conversa.

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Na gravação, Nikolas também comparou sua relação com Vorcaro à do empresário com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado afirmou que, depois que seu advogado tomou conhecimento dos problemas envolvendo o empresário, deixou de manter contato com ele. “Quando o meu advogado descobriu que o Vorcaro estava todo enrolado lá no seu negócio, o que ele fez foi nunca mais conversar com ele”, declarou. Na sequência, questionou a relação entre Vorcaro e Moraes e afirmou que haveria uma diferença entre os dois casos.

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Tranquilidade

O deputado também afirmou que já havia se manifestado anteriormente sobre a possibilidade de ter mantido contato com Vorcaro. Nikolas citou uma declaração feita em março deste ano, na qual disse não se lembrar de ter encontrado o banqueiro ou mantido conversas com ele, mas admitiu a possibilidade de algum contato por existir uma pessoa em comum. Segundo ele, naquele momento também havia afirmado que não tinha conhecimento de qualquer conversa relacionada a pagamentos ou contatos. “Eu não acredito que eu tinha falado com o Vorcaro. Eu só ouvi essa conversa porque é literalmente irrelevante”, afirmou.

Ao rebater as críticas, Nikolas disse que a divulgação das mensagens estaria sendo utilizada para desviar o foco de outros acontecimentos relacionados ao Banco Master. O deputado afirmou ainda que não teria mantido com Vorcaro uma relação de amizade ou convivência social. “Pode sair mensagem que for, eu repito: não vai ter eu marcando de fumar charuto com ele, nem tomar whisky com ele, nem um dia de ficar em festa”, declarou. Ao final, disse que não considera que o contato revelado no áudio configure uma relação de proximidade e pediu tranquilidade aos seguidores diante da repercussão do caso.

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