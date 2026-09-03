Tem brasilienses na corrida pelo Leão de Ouro, no Festival de Veneza

À frente de uma masterclass, como vencedor do Leão de Ouro atribuído pela carreira, o ator George Clooney deve seguir fazendo fuzuê no 83º Festival de Veneza, que se estende até o próximo dia 12. Para Brasília, a nova edição do evento, o mais antigo do ramo na Europa, o sabor é especial, com os coprodutores Cibele Amaral e Patrick de Jogh integrados ao concorrente Retorno a Buenos Aires, filme sobre desdobramentos da ditadura argentina. Junto com as empresas estrangeiras como 39 Films, Karta Film, Rai Cinema e Fandango, os coprodutores locais ainda se associaram a André Ristum para viabilizar o filme do chileno Marco Bechis que trata do destino de um homem por 33 anos afastado da Argentina, e que encara o julgamento de militares. "Estou muito orgulhosa e feliz de Brasília estar participando da principal mostra com uma coprodução que foi, grande parte dela, filmada no Brasil e que conta com profissionais de Brasília. É importante mostrar que é possível esse modelo de coprodução em que atuamos mais fortemente. Estamos cheios de expectativas: queremos prêmios (risos) e Brasília bem-representada", pontua Cibele Amaral.

De um pacote de 21 filmes concorrentes a prêmios, Company promete algum alarde, com o diretor (e ator) Casey Affleck tratando, em meio a uma nevasca, das pistas para uma trama de vingança e perdão que cerca um assassino em série. O desvendar de crimes também embala Wilde horse nine, filme de Martin McDonagh (britânico lembrado por Três anúncios para um crime) que trata do período anterior ao golpe de 1973, no Chile, no qual dupla de agentes da Cia é convocada a deixar o país, e volta a se reunir numa circunstância especial em que reveem o acidentado passado recente.

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Na lista de filmes concorrentes também está Primetime, título de estreia de Lance Oppenhime, com Robert Pattinson no papel central. A narrativa cerca, em 2006, o criador da série To catch a predator, um reality show assinado por Chris Hansen, e que causou discussões sobre o sucesso a qualquer preço, com desdobramentos éticos da prisão de potenciais predadores sexuais incitados a crimes nos bastidores da atração televisiva. Além de estar na lista de competição, o longa concorre ainda ao Luigi De Laurentiis, reservado a estreantes. Fora de competição, um nome de peso, Paul Shrader (o roteirista de Taxi Driver), se junta ao festival, com a exibição de As bases da filosofia, estrelado por Bill Pullman, e que mostra um professor de filosofia atormentado pela vergonha de um passado que toca parente do jardineiro de sua tradicional família.

Na corrente de títulos que examinam o cotidiano de famílias estão filmes como The echo chamber (de Andrea Pallaoro), que coloca a personagem de Susan Sarandon, Ava, como figura importante numa história de presença, lacunas, memórias e afeto, constantes na vida do personagem de Luca Marinelli. Uma importante curiosidade é de se tratar do último roteiro que teve pontapé assinado por Bernardo Bertolucci (morto em 2018).

O veterano Werner Herzog, pela primeira vez, apresentará Bucking Fastard, trama que integra a absurda unidade atrelada ao destino de duas irmãs extremamente próximas. Também alinhado à competitiva, o drama A place to heal, de Cédric Kahn, examina realidade francesa de jovem (Malou Khebizi) colocada numa ala psiquiátrica em que descobrirá a inesperada e forte presença de Enzo (Kenji Peyran). Mais de quatro décadas depois de vencer o Grande Prêmio Especial do Júri, por Sonhos de ouro, o italiano Nanni Moretti retoma histórico em Veneza, com o filme It will happen tonight, baseado em contos do autor israelense Eshkol Nevo, e que avança pela capacidade de personagens assumirem, desbragadamente, tramas de amor.

Uma real constelação deverá passar pelo tapete vermelho do Festival de Veneza, com direito a Guy Pearce, Nick Nolte, Jasmine Trinca, Paul Dano, Penélope Cruz, Louis Garrel, Parker Posey, Chiara Mastroianni, John Malkovich e Rooney Mara. Entre diretores consagrados, Florian Zeller, Shinya Tsukamoto, Danny Boyle e Amos Gitai (este, fora da competitiva) estão em alta, pelos novos filmes apresentados.