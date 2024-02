Atriz Susan Sarandon compartilha falas de Lula sobre o "Holocausto" em Gaza

A atriz vencedora do Oscar Susan Sarandon se junta aos manifestantes do Code Pink for Peace para se manifestar em apoio aos palestinos e exigir um cessar-fogo em Gaza, fora dos escritórios do líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (D-NY), no Capitólio. em 15 de fevereiro de 2024 em Washington, DC - (crédito: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A atriz Susan Sarandon, vencedora do Oscar por cinco vezes e notória ativista a favor da Palestina, compartilhou uma postagem da marca de roupas Wear the Peace que consta o discurso em que Luiz Inácio Lula da Silva compara as ações do exército de Israel para com a Palestina, na Faixa de Gaza, com o Holocausto judeu.

A fala do presidente brasileiro ocorreu no domingo (18/2) durante entrevista na Etiópia em viagem oficial ao continente africano. Na data, Lula afirmou ainda que o conflito "não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças".

A postagem compartilhada pela atriz no X (antigo Twitter) apresenta o discurso do presidente em fotos com legendas em inglês, com a primeira postagem sendo "O que acontece em Gaza não é uma guerra, é um genocídio", além de outros trechos do discurso do presidente.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula durante coletiva. A frase também conta na postagem compartilhada.

Esta não foi a primeira vez que Susan se manifestou a favor da Palestina. Nas redes sociais, ela se apresenta como atriz, mãe e ativista e compartilha várias postagens em prol do povo palestino.

A atriz inclusive participou de um protesto na capital dos Estados Unidos, Washington, contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza.