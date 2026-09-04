Proprietários de Dragon Ball afirmam que não autorizaram parque temático

Os detentores japoneses dos direitos de Dragon Ball negaram ter dado consentimento para a construção, perto de Paris, de um parque temático dedicado ao universo do famoso mangá.

"Alguns meios de comunicação informaram que 'foi tomada a decisão de construir um parque temático de Dragon Ball na França'. Nem a nossa empresa, nem nenhuma das empresas que possuem os direitos sobre esta propriedade concederam uma licença relacionada ao projeto", afirmou a empresa Toei Animation em um comunicado divulgado em japonês no início da semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não temos conhecimento de nenhum elemento que aponte neste sentido", completa o texto.

Em 24 de agosto, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciaram a construção de três parques temáticos em Cergy-Pontoise, 35 quilômetros ao noroeste de Paris, com um investimento de 6 bilhões de euros (6,9 bilhões de dólares, 35 bilhões de reais).

Várias empresas japonesas detêm os direitos sobre a série Dragon Ball, dependendo do tipo de mídia em que é utilizada.

A empresa Bandai Namco Entertainment, outra possível detentora dos direitos, se recusou a fazer comentários à AFP, enquanto uma porta-voz da Shueisha, a editora japonesa dos mangás de Dragon Ball, disse que não tinha relação com o projeto.