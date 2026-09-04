Israel afirma que consolidou 'zona de segurança' no sul do Líbano

Israel afirmou nesta sexta-feira (4) que consolidou a "zona de segurança" que ocupa no sul do Líbano após tomar uma colina que servia de posição estratégica para o movimento pró-iraniano Hezbollah.
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O Exército israelense anunciou na quinta-feira que assumiu o controle da colina, situada ao norte do rio Litani e no limite da zona ocupada por Israel no sul do Líbano.
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"A tomada da colina de Ali Taher marca a conclusão da fase de consolidação do controle na zona de segurança no sul do Líbano", afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz.
Segundo o governo de Israel, o Hezbollah havia cavado túneis no setor, o que possibilitava o lançamento de drones e mísseis contra posições militares israelenses no sul do Líbano, assim como contra o norte de Israel, do outro lado da fronteira.
O Exército israelense "vai agora concluir a neutralização dos túneis e se preparar, da maneira tática apropriada, para manter o controle da colina e impedir que o inimigo volte a se estabelecer na área", disse Katz.
"Israel não vai se retirar da zona de segurança no Líbano até que o Hezbollah seja desarmado", insistiu o ministro israelense da Defesa.
Em março, o Hezbollah lançou ataques contra Israel em solidariedade com o Irã e arrastou o Líbano à guerra, mas a violência diminuiu desde o acordo entre Irã e Estados Unidos em junho, paralelamente a um acordo entre Líbano e Israel.
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