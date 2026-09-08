Pietro Antonelli lamenta ataques contra João Victor Gonçalves

O ator Pietro Antonelli, de 21 anos, comentou o episódio de hostilização sofrido por João Victor Gonçalves, de 24, durante o Rock in Rio. Os dois trabalham juntos em Quem Ama Cuida, novela das 9, e construíram uma relação de amizade que, segundo Pietro, também contribui para a sintonia entre seus personagens.

João Victor, que interpreta Maurício, o Mau Mau, relatou ter sido vítima de ataques homofóbicos nas imediações do festival. O episódio foi transmitido ao vivo por um streamer e passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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Em entrevista à revista Quem durante o Rock in Rio, Pietro lamentou o que aconteceu com o colega e destacou a importância de o caso ter ganhado repercussão. "Isso foi uma coincidência muito infeliz da vida. Ele está fazendo um personagem que retrata muito isso, e é uma coincidência superinfeliz que isso tenha acontecido na vida real. Isso acabou impulsionando mais ainda ele e o personagem dele. E que bom que está levantando mais ainda essa bandeira, acho muito importante", afirmou.

O ator também chamou atenção para o fato de que situações semelhantes fazem parte da realidade de muitas pessoas que não possuem a mesma visibilidade para denunciar o que enfrentam. "É muita pena ele ter passado por isso, mas que bom que tomou esse tamanho. Eu vi ele falando que aconteceu isso com ele e tomou essa proporção, mas imagina quantas pessoas passam por isso e não têm uma influência, não têm essa fala mais de peso, e não acontece nada. Todo dia acontece isso na rua", declarou.

Pietro ainda contou que encontrou João Victor no próprio festival depois do episódio e ficou aliviado ao perceber que o amigo estava bem. "Que tomou esse tamanho e que bom que está tudo bem com ele. Eu já vi ele aqui hoje, está ótimo. Vamos seguir aí para que menos episódios desses aconteçam pela frente."

Além da parceria profissional, os dois desenvolveram uma amizade fora dos estúdios. Pietro e João Victor já foram vistos juntos em momentos de lazer, incluindo idas à praia, e a proximidade acabou se refletindo também no trabalho realizado na novela.

Para Pietro, ter uma relação verdadeira com quem divide as cenas facilita a construção dos personagens e deixa a atuação mais natural. "Melhor coisa, sem dúvida. A intimidade na vida pessoal é transparência na cena. Eu, o João e a Mah Duarte, que é minha irmã na novela, fizemos a preparação juntos. A gente ficou muito amigo desde o início e sai para rolê, festa, praia. É a melhor coisa você ter relações de verdade com as pessoas que você contracena, porque isso aparece na cena, esse carinho."

Na trama, Pietro interpreta Felipe, enquanto João Victor vive Maurício. A parceria entre os personagens chamou a atenção do público e deu origem aos chamados "Malipes", nome usado pelos fãs que torcem por um possível envolvimento amoroso entre os dois.

Embora a torcida dos espectadores faça parte da repercussão da novela, Pietro destaca principalmente a conexão construída entre os atores nos bastidores. A amizade entre ele, João Victor e Mah Duarte, que interpreta sua irmã na história, começou ainda durante a preparação para o trabalho e se fortaleceu ao longo das gravações.

O episódio no Rock in Rio acabou acrescentando uma dimensão ainda mais delicada à relação entre Pietro e João Victor. Ao se posicionar publicamente, o ator não apenas demonstrou apoio ao colega, como também reforçou a importância de combater situações de homofobia e violência que ainda fazem parte da rotina de muitas pessoas.

Enquanto a história de Quem Ama Cuida segue desenvolvendo os conflitos e relações de seus personagens, Pietro e João Victor também mantêm a parceria construída fora da ficção. Para o público, a proximidade dos dois ajuda a explicar a sintonia que chama atenção nas cenas e alimenta a torcida por Felipe e Maurício.