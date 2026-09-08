Faustão volta à Globo após cinco anos em entrevista a Bial

Apresentador passou por quatro transplantes de órgãos em um intervalo de dois anos - (crédito: TV Globo)

Fausto Silva voltará a aparecer na programação da TV Globo em uma entrevista ao Conversa com Bial, com exibição prevista para 15 de setembro. Será a primeira participação do apresentador na emissora em um programa desde que deixou a casa, em 2021, e ocorre quase dois anos depois de ele recusar um convite para receber uma homenagem de Luciano Huck no Domingão.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, a entrevista terá como um dos principais temas o período delicado enfrentado por Faustão nos últimos anos. O apresentador passou por quatro transplantes de órgãos em um intervalo de dois anos: recebeu um novo coração, dois rins e, posteriormente, um fígado.

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Faustão estará ao lado do cirurgião Fábio Gaiotto, que integrou a equipe responsável pelo transplante cardíaco do apresentador, e do cardiologista Fernando Bacal. A conversa também abordará a doação de órgãos, causa que ganhou importância para a família Silva depois das experiências vividas pelo comunicador.

Saída da Globo

A relação de Faustão com a Globo terminou em 2021, depois de mais de três décadas à frente do Domingão do Faustão. A saída ocorreu em meio à antecipação da mudança do apresentador para a Band. A emissora decidiu retirar o programa do ar antes do previsto, sem uma despedida de Faustão diante do público.

Na Band, o apresentador comandou o Faustão na Band, que estreou em 2022 e apostou em um formato diário, exibido de segunda a sexta-feira. Apesar do investimento da emissora e da trajetória de Faustão como um dos principais nomes da televisão brasileira, a atração não conseguiu repetir o desempenho de audiência que ele havia alcançado durante décadas na Globo. O programa chegou ao fim em 2023.

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Convite de Luciano Huck

Em 2024, Faustão recebeu um convite de Luciano Huck para participar de uma homenagem em um especial de fim de ano do Domingão. O apresentador agradeceu a proposta, mas disse que ainda não se sentia preparado para retornar ao palco da atração que comandou por mais de 30 anos. A expectativa era que a participação pudesse acontecer em 2025, mas o reencontro não se concretizou.

Ainda em 2024, Faustão voltou a aparecer na Globo em uma entrevista ao Fantástico. Na ocasião, falou sobre sua relação com a televisão e prestou uma homenagem a Silvio Santos, morto naquele ano. Ao lembrar do apresentador, definiu-o como "o verdadeiro e único rei da TV".

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Mesmo afastado dos programas de televisão, Faustão continuou fazendo participações pontuais em homenagens e atrações ligadas ao filho, João Silva.