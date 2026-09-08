Tati Infante expande carreira sem fronteiras entre palco, tela e digital

Em 2026, Tati Infante vive o que ela mesma define como um momento de "expansão". Atriz, bailarina, empresária e influenciadora digital, ela transita com naturalidade entre a televisão, o cinema, o streaming, as novelas verticais e os palcos, consolidando uma fase especialmente produtiva e diversificada. Mas, para além dos novos personagens e projetos, o que se desenha é um reencontro com a sua própria essência.

"Está sendo muito especial viver essa fase. Fiquei muito conhecida pelo grande público através da internet, como criadora de conteúdo, e muita gente não sabe que tenho uma trajetória de mais de 20 anos como atriz", conta Tati. "Voltar aos palcos e ao audiovisual tem sido um reencontro com a minha essência. Estou voltando a alimentar a atriz que sempre esteve aqui, agora trazendo comigo toda a bagagem, a maturidade e também o público que conquistei nesses anos na internet. Acho que esse é um dos momentos mais felizes e completos da minha carreira".

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Esse reencontro veio acompanhado de um convite de peso: integrar o elenco da novela A nobreza do amor, da TV Globo, como a divertida e ousada Adalgiza. Inicialmente prevista para cerca de 20 cenas, a personagem ganhou tanto espaço e repercussão que rendeu um novo chamado para a atriz. "A Adalgiza representa muito para mim. Acho que o público se identificou com esse jeito ousado, divertido e livre dela. Apesar de a novela se passar nos anos 1920, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo: bem-sucedida, dona do próprio nariz, que não tem medo de julgamentos e vai atrás dos seus desejos", celebra.

A estreia na trama, inclusive, foi marcada por uma cena que Tati guarda com carinho e que já revelava o espírito aventureiro da personagem — e da própria atriz. "Uma das cenas mais marcantes foi justamente a primeira que gravei. Eu tinha acabado de chegar à novela, praticamente não conhecia ninguém, e já comecei com uma cena de ação com o Nicolas Prattes. Eu precisava pular de uma janela alta, sair correndo pela rua e entrar no carro com ele e tínhamos pouquíssimo tempo para gravar. Minha sandália ainda arrebentou no primeiro momento, então sugeri fazer tudo descalça! Quando perguntaram se eu queria uma dublê para o salto, respondi: 'Não, eu sou bailarina, eu pulo!'. Fizemos tudo em um take só. Foi tenso, caótico e muito divertido. Uma estreia inesquecível para mim", diverte-se.

Tati Infante, atriz e influenciadora (foto: Gabriel Farhat)

Diferentes formatos

No cinema, Tati acabou de gravar a comédia Tio em dobro, com direção de Luan Moreno, ao lado de Paulinho Serra, Raul Gazolla e Simone Soares. O longa, com lançamento previsto no streaming, promete manter a veia cômica que a atriz tanto aprecia. "Foi delicioso! Trabalhar com comédia é uma das coisas que mais amo. O Paulinho é uma figura, eu ria o tempo inteiro no set. Ele improvisa, cria na hora e também dá muita liberdade para a gente propor e brincar com as cenas. O Raul, além de ser meu galã e crush das antigas (risos), é um cara extremamente gentil e generoso. E a Simone Soares eu já conhecia, já tínhamos trabalhado juntas, e foi uma delícia reencontrá-la. Ela é uma mulher maravilhosa, superdivertida e muito talentosa. Foi um elenco que deu muito match!", orgulha-se.

O amor pela comédia, aliás, é um fio condutor em sua trajetória, e ela encontra no teatro a sua raiz mais profunda. Em 2026, Tati começou o ano nos palcos com Os figurantes, ao lado de Rodrigo Fagundes, Bia Guedes e Carol César, sob direção de Wendel Bendelack. "O teatro é a minha essência, a minha raiz. Amo o audiovisual e o digital, mas o palco tem uma magia e uma energia inexplicáveis. É ao vivo, não tem corte, não tem como voltar e fazer de novo. Você está ali, diante do público, e cada sessão é única", reflete. "É um lugar que eu amo estar e que, independentemente dos outros caminhos da minha carreira, nunca quero deixar".

Tati explica que a preparação para cada linguagem é distinta: "No teatro, existe um processo mais longo de ensaios, de construção e repetição até o personagem estar muito vivo em você. Já na tevê e no cinema, tudo acontece de forma mais rápida e fragmentada, muitas vezes gravamos fora da ordem cronológica, e isso exige outro tipo de concentração e preparação. São linguagens diferentes, mas todas me apaixonam".

Paralelamente aos trabalhos tradicionais, Tati mergulhou em um formato que vem explodindo no universo digital: as novelas verticais. Ela está no ar na plataforma Rio Shorts, na novela Seduzida pelo fazendeiro pai solteiro bilionário, interpretando Graça Pires, uma sofisticada estilista de renome internacional. "Foi uma experiência muito diferente e divertida. A novela vertical é uma verdadeira fábrica de conteúdo, tudo acontece muito rápido, e achei interessante porque mistura um pouco dos dois universos que fazem parte da minha vida: tem a linguagem do audiovisual, mas com o enquadramento vertical do celular, tão presente no digital", relata.

Sobre a personagem, ela destaca: "Adorei a Graça porque ela é uma estilista famosa, sofisticada, poderosa e muito segura de si. Foi muito divertido entrar nesse universo e experimentar uma linguagem de atuação tão diferente". E acredita que o formato veio para ficar. "Hoje as pessoas consomem cada vez mais conteúdo pelo celular, no seu próprio tempo, onde e quando quiserem, e as novelas verticais conversam diretamente com esse novo comportamento. Para o ator, o desafio é entender uma linguagem nova, mais rápida e direta. Mas, ao mesmo tempo, acho muito democrático e vejo como mais uma porta se abrindo para quem quer produzir, atuar e mostrar o seu trabalho", aposta a artista.

Sem vergonha

Fora das telas e dos palcos, Tati também segue fortalecendo sua atuação no empreendedorismo e na comunicação. Pelo segundo ano consecutivo, foi convidada a palestrar no palco Cobra, o maior palco do Rio Innovation Week, com a palestra "Poste sem Vergonha". A ideia, segundo ela, nasceu de forma natural. "A palestra nasceu a partir dos convites que comecei a receber para contar a minha trajetória no digital. A ideia é ajudar principalmente mulheres a perderem o medo do julgamento e entenderem que ninguém melhor do que elas mesmas para falar sobre o próprio negócio, serviço ou marca", explica.

Seu principal conselho é direto: "comece mesmo com vergonha. Não espere estar pronta ou perder o medo para aparecer. A prática traz segurança. O digital transformou a minha vida e abriu oportunidades tanto como atriz quanto como empreendedora, e quero ajudar outras mulheres a enxergarem essa mesma potência nelas."

Conciliar tantas frentes exige organização e, acima de tudo, uma boa equipe. "Não é fácil conciliar tantas frentes, e eu também não consigo dar conta de tudo o tempo inteiro. Acho que o segredo é organização, prioridade e, principalmente, ter uma boa equipe ao meu lado. Aprendi também a entender que existem momentos em que uma área vai exigir mais de mim do que outra, e tudo bem", argumenta Tati.

Tati Infante, atriz e influenciadora (foto: Gabriel Farhat)

Para ela, o domínio da comunicação deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade para o artista contemporâneo. "Acredito muito que, hoje, o artista precisa entender de comunicação. As redes sociais nos deram a possibilidade de mostrar nosso trabalho sem depender apenas de alguém abrir uma porta. Você pode criar, produzir, se comunicar diretamente com o público e construir a sua própria audiência. Para mim, o digital não substitui o talento nem o ofício, mas é uma ferramenta poderosa para potencializá-los e criar oportunidades", defende.

Olhando para o futuro, Tati já tem uma agenda de sonhos a realizar. "Tenho muitos sonhos e projetos que quero tirar do papel nos próximos meses. Um deles é o meu longa-metragem, que já está em fase de captação. Também quero estrear um espetáculo infantojuvenil com a minha companhia de teatro e realizar um projeto de programa que já está desenvolvido, com três mulheres, atrizes e influenciadoras, falando sobre maternidade de uma forma leve, descomplicada e com muito humor", enumera.

Se pudesse resumir este momento em uma palavra, Tati Ifante não hesita: expansão. "Sinto que estou abrindo novas frentes, retomando sonhos e, principalmente, transformando muitas ideias que estavam no papel em projetos reais. Estou com muita vontade de realizar", conclui.





