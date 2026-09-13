Troféu Saruê celebra movimento e força do cinema nacional

Tradição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Troféu Saruê é um prêmio cedido pela equipe do Correio Braziliense ao melhor momento do evento. Diferentemente das premiações da noite, o troféu busca os bastidores, as reações do público, a presença de cineastas marcantes para celebrar o melhor momento do ano do festival mais longevo do país.

O prêmio surgiu em 1996 e era confeccionado pelo artista plástico Francisco Galeno, que criava um design a cada ano. O nome foi escolhido em homenagem à infância de Galeno no Piauí e ao cineasta Vladimir Carvalho, ícone do cinema nacional, que dirigiu o filme O país de São Saruê. Galeno morreu no início de 2025 e, desde então, a responsabilidade da criação da estatueta fica nas mãos do artista Darlan Rosa.

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Para o troféu deste ano, a escultura do artista busca materializar a essência da sétima arte. "A ilusão do movimento, construída a partir da imagem estática. Esculturas, construídas a partir de um cubo, também têm como proposta o movimento. Ao equilibrar-se sobre um único vértice, a escultura desafia a gravidade e rompe com a rigidez tradicional da geometria", conta o artista.

A ideia é que cada face do cubo simbolize um fotograma. " Uma janela aberta que recorta o espaço ao redor assim como o cineasta recorta a realidade através da lente. O vazio interior não é ausência, mas, sim, a passagem do tempo e da luz, elementos fundamentais da projeção cinematográfica", explica Darlan.

Além disso, por se tratar de uma figura vazada, o espectador nunca enxerga apenas uma face do troféu. " A obra exige um olhar ativo, replicando a experiência de quem assiste a um filme e dá sentido à sequência de imagens projetadas na tela. Ao repousar sobre seu canto, o cubo parece congelado no ápice de um giro, um fotograma capturado no instante exato do movimento, eternizando o talento e a força do cinema nacional", finaliza.