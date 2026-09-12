Rita Cadillac e dubladora de Dragon Ball gravam conteúdo adulto juntas





Rita Cadillac, de 72 anos, e Tânia Gaidarji, de 62, uniram universos bastante diferentes em uma parceria que já chama atenção pela proposta inusitada. A ex-chacrete e a atriz e dubladora conhecida por dar voz à personagem Bulma, de Dragon Ball, gravaram juntas uma série de conteúdos para a Privacy, plataforma de monetização de conteúdo.

A colaboração começou após um convite feito por Rita. Tânia contou que recebeu a proposta em junho, justamente quando estava internada por problemas cardíacos. Mesmo diante da situação delicada, a ex-chacrete manteve o contato e decidiu esperar a recuperação da dubladora para que o projeto pudesse sair do papel.

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"Ela foi muito gentil e paciente por esperar eu sair do hospital e me recuperar até podermos gravar", relatou Tânia à Quem. Depois da recuperação, as duas finalmente se encontraram para produzir os vídeos, que foram planejados com uma abordagem descontraída e bem-humorada.

Segundo a dubladora, a combinação entre os estilos das duas foi justamente o que tornou a experiência especial. "Fizemos alguns vídeos, todos bem levinhos e descontraídos. Eu não consigo me afastar do humor, e a Rita acabou entrando na minha", contou.

A parceria também explora a relação de cada uma com a sensualidade. Enquanto Rita construiu parte de sua trajetória artística associada a uma imagem mais provocante, Tânia passou a produzir conteúdos sensuais mais recentemente, sem deixar de lado o humor que costuma marcar seu trabalho.

"Tem essa coisa divertida e inédita. Quem iria pensar? É uma coisa muito inusitada. Acho que a chave disso é que é um encontro de multiversos mesmo", afirmou Tânia ao definir a união com Rita.

A dubladora ainda brincou sobre o processo de se sentir confortável em mostrar mais do próprio corpo. "Existe esse paradoxo. A Rita mostra e eu demorei um pouco mais para mostrar. Foi um processo até eu me acostumar com essa ideia de mostrar mais, porque o pessoal sempre pedia. Então, até eu mostrar o tal do peitinho demorou um pouco", declarou.

Além da proposta diferente, o trabalho também marcou uma novidade profissional para Tânia, que geralmente produz os próprios materiais. Pela primeira vez, ela participou de uma produção conjunta desse tipo, dividindo as gravações e a experiência com outra artista.

A expectativa também trouxe uma mistura de emoções antes das câmeras começarem a gravar. "Fiquei alegre, nervosa, emocionada e sentindo muita responsabilidade. Mas ela e a equipe toda me deixaram muito à vontade. Espero que o pessoal curta essa parceria tão inusitada", disse Tânia.

O resultado reúne humor, sensualidade e personalidades distintas, criando uma colaboração pouco convencional entre duas artistas de gerações diferentes. A novidade agora será acompanhada pelos fãs, curiosos para conferir como a dupla transformou o encontro entre seus estilos em conteúdo.

O texto Rita Cadillac e dubladora de Dragon Ball gravam conteúdo adulto juntas e surpreendem com a parceria sensual mais inusitada do ano foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.