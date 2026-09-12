A Fazenda: ex-peões fazem sucesso com venda de conteúdo adulto





A nova temporada de A Fazenda estreia no dia 14 de setembro e, enquanto novos participantes se preparam para entrar no confinamento, a Privacy, maior plataforma de monetização de conteúdo do Brasil, volta o olhar para quem já passou pelo reality e continua construindo sua trajetória no ambiente digital.

A plataforma reúne 11 ex-peões que mantêm perfil na rede social e que encontraram no conteúdo exclusivo uma forma de ampliar a conexão com seus fãs e transformar a audiência conquistada ao longo da carreira em novas oportunidades profissionais.

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Entre os nomes estão participantes de diferentes gerações do programa, como Yuri Bonotto, Vivi Fernandez, Nego do Borel, Denise Rocha, Dynho Alves, MC Mirella, Caique Aguiar, Bia Miranda, Luiza Ambiel, Rita Cadillac e Fernanda Campos. Juntos, eles mostram como a exposição proporcionada pelo reality pode ultrapassar os limites da televisão e se transformar em uma comunidade própria no digital.

Confira o ranking dos ex-peões e o que eles estão fazendo atualmente:

1. Yuri Bonotto A Fazenda 16

Conhecido como o bombeiro do Programa Eliana, Yuri Bonotto ganhou projeção nacional ao participar da 16ª edição de A Fazenda, em 2024. O ex-peão já atuava com produção de conteúdo exclusivo e, segundo dados divulgados pelo creator em 2025, acumulava mais de R$ 600 mil em faturamento na plataforma. Em entrevista publicada posteriormente, afirmou que não cogitava retornar ao confinamento e que prefere seguir construindo sua trajetória fora da Fazenda.

2. Vivi Fernandez A Fazenda 16

Atriz, modelo, dançarina e apresentadora, Vivi Fernandez ganhou notoriedade nos anos 1990 como uma das Mallandrinhas, de Sérgio Mallandro, e construiu uma carreira marcada pela televisão, humor e produção de conteúdo. Em 2024, realizou o sonho de participar de A Fazenda 16, entrando pelo Paiol e sendo a primeira eliminada da temporada. Mesmo com a passagem breve, fez questão de eternizar a experiência: tatuou no braço Paiol, Baía, Sede, Roça, A Fazenda 16. Em 2025 ela alcançou R$ 1 milhão em faturamento na plataforma. Em 2026, voltou aos holofotes da Record no Acerte ou Caia!.

3. Nego do Borel A Fazenda 13

Cantor e compositor, Nego do Borel participou da 13ª edição de A Fazenda e segue atuando no entretenimento e nas redes sociais. Em 2026, voltou a repercutir na imprensa após expor um desentendimento com Davi Brito, mantendo-se em evidência no universo das celebridades. O release de 2025 não informa valor de faturamento do artista na Privacy.

4. Denise Rocha A Fazenda 6

Conhecida como Furacão da CPI, Denise Rocha participou da sexta edição do reality e se tornou um dos nomes marcantes daquela temporada. Depois do programa, manteve presença no universo digital e passou a produzir conteúdo exclusivo. Em 2026, ganhou destaque ao revelar sua estratégia para faturar com plataformas de conteúdo adulto e também apareceu entre os perfis mais acessados da Privacy.

5. Dynho Alves A Fazenda 13

Cantor, dançarino e influenciador, Dynho Alves participou da 13ª edição do reality e continuou sua trajetória no entretenimento após o programa. Em maio de 2026, ganhou destaque no Fight Music Show 8 ao nocautear o estilista Rômulo Deu Cria no sexto round, resultado que marcou sua recuperação no evento esportivo.

6. MC Mirella A Fazenda 12

Um dos principais nomes do levantamento, MC Mirella participou da 12ª edição de A Fazenda e consolidou uma forte presença no ambiente digital. Segundo o release de 2025, a cantora já havia ultrapassado R$ 1 milhão em faturamento na Privacy. Em julho de 2026, voltou ao topo do ranking dos perfis mais acessados da plataforma, depois de perder temporariamente a liderança no mês anterior. O resultado reforça a força de sua audiência mesmo anos depois da participação no reality.

7. Caique Aguiar A Fazenda 10

Ator, modelo e influenciador, Caique Aguiar participou da 10ª edição de A Fazenda e encontrou no digital uma extensão de sua atuação junto ao público. Em 2025, revelou em entrevista que foi convidado para participar de um novo reality show de temática mais picante. Na Privacy, já conquistou o troféu de R$ 100 mil em faturamento.

8. Bia Miranda A Fazenda 14

Finalista da 14ª edição, Bia Miranda ganhou grande popularidade durante o reality e ampliou sua presença nas redes sociais após o programa. A influenciadora entrou na Privacy no final de 2024 e se tornou um dos nomes de destaque da plataforma. Em 2026, segue em evidência no universo de celebridades, com notícias relacionadas à sua vida pessoal e relacionamentos.

9. Luiza Ambiel A Fazenda 12

Atriz e ex-musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel participou da 12ª edição do reality e encontrou no digital uma nova frente de atuação. Presente na Privacy há mais de três anos, tornou-se um exemplo de reinvenção entre os ex-participantes do programa. Em 2026, voltou aos holofotes por diferentes assuntos, incluindo uma interação com Evaristo Costa e, mais recentemente, ao revelar detalhes de um antigo affair com Danilo Gentili.

10. Rita Cadillac A Fazenda 6

Ícone da televisão brasileira, Rita Cadillac participou da sexta edição de A Fazenda e segue construindo sua carreira também no ambiente digital. Aos 72 anos, ganhou destaque em 2026 ao rebater críticas relacionadas à produção de conteúdo adulto ao lado de Bruna Surfistinha. A trajetória reforça que a criação de conteúdo digital também pode representar uma nova frente profissional para artistas de diferentes gerações.

11. Fernanda Campos A Fazenda 16

Influenciadora e modelo, Fernanda Campos participou da 16ª edição de A Fazenda e já tinha uma trajetória consolidada na Privacy antes de entrar no reality. Em 2025, ela já havia ultrapassado R$ 2 milhões em faturamento. Em 2026, continua investindo na carreira digital e falando sobre estratégias para crescer na plataforma, incluindo a importância do networking entre criadores.

Da televisão para o digital

As histórias reunidas no ranking mostram que a participação em A Fazenda pode representar mais do que uma experiência de confinamento. Para diferentes gerações de ex-peões, a exposição conquistada no programa se tornou um ponto de partida para ampliar a presença digital, fortalecer comunidades de fãs e explorar novos modelos de negócio.

O movimento também evidencia uma mudança na relação entre celebridades e audiência. Se antes a televisão concentrava o acesso aos fãs, hoje os criadores podem manter essa conexão de forma direta e contínua, inclusive depois que deixam os holofotes do reality.

Com a estreia de A Fazenda 18, em 14 de setembro, uma nova geração de participantes chega à televisão e, junto com ela, surge a expectativa sobre quais nomes conseguirão transformar a visibilidade conquistada no programa em uma audiência própria e em novas oportunidades no ambiente digital.

O texto A Fazenda: Saiba quem são os ex-peões que fazem sucesso na Privacy, com venda de conteúdo adulto foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.