Lady Gaga e Michael Polansky têm primeiro filho, diz "Page Six"

Gaga, de 40 anos, e Polansky, de 42, mantiveram uma rotina discreta nos últimos meses - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lady Gaga e o noivo, o empresário Michael Polansky, tiveram o primeiro filho juntos, segundo informações divulgadas pela Page Six nesta sexta-feira (11/9).

Até o momento, não foram revelados o nome, o sexo nem a data de nascimento da criança. Representantes da cantora também não responderam ao pedido de manifestação feito pelo site.

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Gaga, de 40 anos, e Polansky, de 42, mantiveram uma rotina discreta nos últimos meses. A artista não era vista publicamente desde agosto, quando tirou uma foto com uma fã no norte da Califórnia.

O casal está junto desde 2019 e ficou noivo em 2024. Em entrevistas anteriores, Lady Gaga já havia falado sobre o desejo de se tornar mãe.