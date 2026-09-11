Trio interpreta clássicos da canção brasileira na Martins Pena nesta sexta

O trio de cantores brasilienses Bianca Costa, Camila Guimarães e Fran apresenta espetáculo que mescla clássicos da música popular brasileira e músicas autorais nesta sexta-feira (11/9), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. O show Candeeiro reúne repertório de artistas como Rita Lee, Alcione, Ana Carolina, Clara Nunes, Djavan, Milton Nascimento, IZA e Ney Matogrosso.

Mais do que reproduzir clássicos, a proposta do espetáculo é revisitar essas obras a partir de novas influências, leituras e vozes, além de relacionar a tradição ao trabalho que o trio tem desenvolvido, situado na fronteira entre R&B e Neo Soul. Candeeiro remete às lamparinas que iluminavam conversas, encontros e histórias compartilhadas.

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A abertura do espetáculo Candeeiro será feita pelo Coral Voz & Sentimento, do Paranoá, regido por Ronaldo Abdalla, e composto por 30 integrantes. Além da apresentação musical, o projeto reúne ações de inclusão e fortalecimento da economia criativa local, com participação do Coral Voz & Sentimento, destinação de ingressos a instituições sociais, arrecadação de alimentos e presença de artesãos e produtores do Distrito Federal no foyer do teatro.





Serviço

Candeeiro

Com Bianca Costa, Camila Guimarães e Fran, nesta sexta-feira (11/9), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).