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Trio interpreta clássicos da canção brasileira na Martins Pena nesta sexta

Bianca Costa, Camila Guimarães e Fran apresentam o espetáculo Candeeiro, às 20h, que reúne repertório de artistas consagrados e músicas autorais

Candeeiro chega ao Teatro Nacional nesta sexta-feira - (crédito: Divulgação)
Candeeiro chega ao Teatro Nacional nesta sexta-feira - (crédito: Divulgação)

O trio de cantores brasilienses Bianca Costa, Camila Guimarães e Fran apresenta espetáculo que mescla clássicos da música popular brasileira e músicas autorais nesta sexta-feira (11/9), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. O show Candeeiro reúne repertório de artistas como Rita Lee, Alcione, Ana Carolina, Clara Nunes, Djavan, Milton Nascimento, IZA e Ney Matogrosso.

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Mais do que reproduzir clássicos, a proposta do espetáculo é revisitar essas obras a partir de novas influências, leituras e vozes, além de relacionar a tradição ao trabalho que o trio tem desenvolvido, situado na fronteira entre R&B e Neo Soul. Candeeiro remete às lamparinas que iluminavam conversas, encontros e histórias compartilhadas.

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A abertura do espetáculo Candeeiro será feita pelo Coral Voz & Sentimento, do Paranoá, regido por Ronaldo Abdalla, e composto por 30 integrantes. Além da apresentação musical, o projeto reúne ações de inclusão e fortalecimento da economia criativa local, com participação do Coral Voz & Sentimento, destinação de ingressos a instituições sociais, arrecadação de alimentos e presença de artesãos e produtores do Distrito Federal no foyer do teatro.


Serviço

Candeeiro

Com Bianca Costa, Camila Guimarães e Fran, nesta sexta-feira (11/9), às 20h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 17:52
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