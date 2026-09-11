InícioDiversão e Arte
8

Guardiões do Pantanal: livro ensina sobre cuidados com o meio ambiente

Obra infantil aborda o impacto das queimadas de forma sensível, mostrando como os animais se unem para sobreviver, cooperar e reconstruir o lar

Capa do livro &quot;Guardiões do Pantanal&quot;, de Marianna Muzzi, que aborda a união de animais para superar um incêndio no bioma - (crédito: Divulgação)
Capa do livro &quot;Guardiões do Pantanal&quot;, de Marianna Muzzi, que aborda a união de animais para superar um incêndio no bioma - (crédito: Divulgação)

Em meio às paisagens do Pantanal, um grupo de animais precisa se unir para escapar de um incêndio. Essa é a história de "Guardiões do Pantanal", novo livro infantil da escritora, linguista e educadora Marianna Muzzi.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na trama, com ilustrações de Tiago Giora, o Tuiuiú lidera os outros animais na tentativa de fugir das chamas e proteger uns aos outros. Eles enfrentam perdas, reencontros e desafios, descobrindo que a união é essencial para superar momentos difíceis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • 5 livros sobre a cultura indígena para ler com as crianças

  • Na curiosidade dos fantoches: filme traz aprendizado lúdico para a garotada

  • Ziraldo ganha homenagem com lançamento de dois livros

Quando o fogo recua, surge uma nova missão para o grupo: reconstruir o que foi destruído e encontrar formas de preservar o que restou do lar. A narrativa apresenta os impactos das queimadas e das mudanças ambientais a partir do olhar dos próprios animais.

A obra convida os pequenos leitores a refletir sobre a importância de proteger a natureza e sobre as consequências das ações humanas nos ecossistemas. A linguagem acessível aborda questões como preservação e responsabilidade coletiva de maneira sensível, sem transformar a história em uma aula.

"Guardiões do Pantanal" é o terceiro livro de Marianna Muzzi, que também publicou "Pela estrada afora" e "O sul é para lá!". Tiago Giora, ilustrador e educador, é responsável pelas imagens de todas as obras da autora.

Onde encontrar o livro

  • Autora: Marianna Muzzi

  • Ilustrações: Tiago Giora

  • Editora: Zouk

  • Onde encontrar: Amazon e no site da editora Zouk

  • Preço: R$ 48

  • Número de páginas: 24

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Ana Raquel Lelles

Subeditora de redes sociais

Trabalhou no Estado de Minas, Gshow e Metrópoles, na editoria de Entretenimento e no núcleo de Branded Contenet. Participou de fellowships na Columbia University, no International News Media Association e no ICFJ.

Por Ana Raquel Lelles
postado em 11/09/2026 19:06
x