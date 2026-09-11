Guardiões do Pantanal: livro ensina sobre cuidados com o meio ambiente

Em meio às paisagens do Pantanal, um grupo de animais precisa se unir para escapar de um incêndio. Essa é a história de "Guardiões do Pantanal", novo livro infantil da escritora, linguista e educadora Marianna Muzzi.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na trama, com ilustrações de Tiago Giora, o Tuiuiú lidera os outros animais na tentativa de fugir das chamas e proteger uns aos outros. Eles enfrentam perdas, reencontros e desafios, descobrindo que a união é essencial para superar momentos difíceis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Na curiosidade dos fantoches: filme traz aprendizado lúdico para a garotada
Ziraldo ganha homenagem com lançamento de dois livros
Quando o fogo recua, surge uma nova missão para o grupo: reconstruir o que foi destruído e encontrar formas de preservar o que restou do lar. A narrativa apresenta os impactos das queimadas e das mudanças ambientais a partir do olhar dos próprios animais.
A obra convida os pequenos leitores a refletir sobre a importância de proteger a natureza e sobre as consequências das ações humanas nos ecossistemas. A linguagem acessível aborda questões como preservação e responsabilidade coletiva de maneira sensível, sem transformar a história em uma aula.
"Guardiões do Pantanal" é o terceiro livro de Marianna Muzzi, que também publicou "Pela estrada afora" e "O sul é para lá!". Tiago Giora, ilustrador e educador, é responsável pelas imagens de todas as obras da autora.
Onde encontrar o livro
Autora: Marianna Muzzi
Ilustrações: Tiago Giora
Editora: Zouk
Onde encontrar: Amazon e no site da editora Zouk
Preço: R$ 48
Número de páginas: 24
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.