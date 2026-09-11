Guardiões do Pantanal: livro ensina sobre cuidados com o meio ambiente

Capa do livro "Guardiões do Pantanal", de Marianna Muzzi, que aborda a união de animais para superar um incêndio no bioma - (crédito: Divulgação)

Em meio às paisagens do Pantanal, um grupo de animais precisa se unir para escapar de um incêndio. Essa é a história de "Guardiões do Pantanal", novo livro infantil da escritora, linguista e educadora Marianna Muzzi.

Na trama, com ilustrações de Tiago Giora, o Tuiuiú lidera os outros animais na tentativa de fugir das chamas e proteger uns aos outros. Eles enfrentam perdas, reencontros e desafios, descobrindo que a união é essencial para superar momentos difíceis.

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Quando o fogo recua, surge uma nova missão para o grupo: reconstruir o que foi destruído e encontrar formas de preservar o que restou do lar. A narrativa apresenta os impactos das queimadas e das mudanças ambientais a partir do olhar dos próprios animais.

A obra convida os pequenos leitores a refletir sobre a importância de proteger a natureza e sobre as consequências das ações humanas nos ecossistemas. A linguagem acessível aborda questões como preservação e responsabilidade coletiva de maneira sensível, sem transformar a história em uma aula.

"Guardiões do Pantanal" é o terceiro livro de Marianna Muzzi, que também publicou "Pela estrada afora" e "O sul é para lá!". Tiago Giora, ilustrador e educador, é responsável pelas imagens de todas as obras da autora.

Onde encontrar o livro

Autora: Marianna Muzzi

Ilustrações: Tiago Giora

Editora: Zouk

Onde encontrar: Amazon e no site da editora Zouk

Preço: R$ 48

Número de páginas: 24

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.