Morre, aos 77 anos, Jeremy Thomas, vencedor do Oscar por 'O Último Imperador'

Jeremy Thomas, produtor de cinema britânico, morreu aos 77 anos de idade na última sexta-feira (11/9). A informação foi divulgada à imprensa norte-americana neste sábado (12/9). A causa de morte não foi divulgada.

Segundo informações da Variety, a morte foi confirmada por um comunicado de sua equipe que destacou que Jeremy Thomas morreu de forma "pacífica" e cercado por sua família e entes queridos em sua casa em Oxfordshire, no Reino Unido.

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Ao longo de sua carreira, fundou a Record Picture Company e cofundou a Hanway Films, trabalhando na produção de mais de 80 filmes.

Seu principal trabalho foi como produtor do filme O Último Imperador (1988), dirigido por Bernardo Bertolucci. Foi pelo longa que recebeu o Oscar de Melhor Filme em 1988 - a produção também ganhou nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, melhor edição, melhor trilha sonora e melhor som.

Além de Bertolucci, trabalhou também com outros diretores conhecidos, como Jonathan Glazer, David Cronenberg, Christopher Hampton e Nagisa Oshima. Seu último trabalho como produtor foi no filme Bad Lieutenant: Tokyo, de Takashi Miike, com lançamento previsto para a próxima segunda-feira, 14.

Jeremy Thomas foi tema do documentário The Storms Of Jeremy Thomas, exibido no festival de Cannes em 2021, dirigido por Mark Cousins, que mostra os dois cineastas dirigindo pela França enquanto discutem a carreira de Thomas.