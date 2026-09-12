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Veja quais são os indicados ao Emmy nas principais categorias

The Pitt recebeu 25 indicações, seguida pela comédia Hacks, com 24

evento que será realizado na segunda-feira (14/9) em Los Angeles - (crédito: Reprodução/Emmy)
evento que será realizado na segunda-feira (14/9) em Los Angeles - (crédito: Reprodução/Emmy)

Esta é a lista das indicações nas principais categorias da 78ª edição dos Prêmio Emmy, evento que será realizado na segunda-feira (14/9) em Los Angeles.

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The Pitt recebeu 25 indicações, seguida pela comédia Hacks, com 24. 

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Na cerimônia de entrega das primeiras estatuetas em categorias técnicas na semana passada, O Segredo de Widow's Bay se destacou com oito Emmys.

Mariska Hargitay, a veterana estrela de Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais, será a anfitriã da cerimônia considerada o Oscar da televisão.

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

A Diplomata

A Idade Dourada

O Cavaleiro dos Sete Reinos

Paradise

The Pitt 

Pluribus

Slow Horses

Seus Amigos e Vizinhos

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Margô Está em Apuros

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

Falando a Real

O Segredo de Widow's Bay

MELHOR SÉRIE LIMITADA

All Her Fault

O Monstro em Mim

Treta

DTF St. Louis

História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task: Unidade Especial

Rufus Sewell, A Diplomata

Noah Wyle, The Pitt

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

Carrie Coon, A Idade Dourada

Chase Infiniti, Os Testamentos: Das Filhas de Gilead

Keri Rusell, A Diplomata

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euphoria

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Yahya Abdul-Mateen II, Magnum P.I.

Steve Carell, Rooster

Matthew Rhys, O Segredo de Widow's Bay

Jason Segel, Falando a Real

Martin Short, Only Murders in the Building

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, O Urso

Elle Fanning, Margô Está em Apuros

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smart, Hacks

MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA

Riz Ahmed, A Isca

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein

Oscar Isaac, Treta

Matthew Rhys, O Monstro em Mim

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA

Claire Danes, O Monstro em Mim

Sally Field, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Carey Mulligan, Treta

Sarah Pidgeon, História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Sarah Snook, All her fault

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task: Unidade especial

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, A Diplomata

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Falando a Real

Nick Offerman, Margô Está em Apuros

Stephen Root, O Segredo de Widow's Bay

Michael Urie, Falando a Real

Tyler James Williams, Abbott Elementary

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Dale Dickey, O Segredo de Widow's Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O'Flynn, O Segredo de Widow's Bay

Michelle Pfeiffer, Margô Está em Apuros

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Falando a Real

SÉRIES COM MAIS INDICAÇÕES:

The Pitt - 25

Hacks - 24

O Segredo de Widow's Bay - 19

Pluribus - 18

Treta - 16

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Por AFP
postado em 12/09/2026 18:21
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