Veja quais são os indicados ao Emmy nas principais categorias

Esta é a lista das indicações nas principais categorias da 78ª edição dos Prêmio Emmy, evento que será realizado na segunda-feira (14/9) em Los Angeles.
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The Pitt recebeu 25 indicações, seguida pela comédia Hacks, com 24.
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Na cerimônia de entrega das primeiras estatuetas em categorias técnicas na semana passada, O Segredo de Widow's Bay se destacou com oito Emmys.
Mariska Hargitay, a veterana estrela de Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais, será a anfitriã da cerimônia considerada o Oscar da televisão.
MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA
A Diplomata
A Idade Dourada
O Cavaleiro dos Sete Reinos
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Seus Amigos e Vizinhos
MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA
Abbott Elementary
O Urso
Hacks
Margô Está em Apuros
Ninguém Quer
Only Murders in the Building
Falando a Real
O Segredo de Widow's Bay
MELHOR SÉRIE LIMITADA
All Her Fault
O Monstro em Mim
Treta
DTF St. Louis
História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task: Unidade Especial
Rufus Sewell, A Diplomata
Noah Wyle, The Pitt
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA
Carrie Coon, A Idade Dourada
Chase Infiniti, Os Testamentos: Das Filhas de Gilead
Keri Rusell, A Diplomata
Rhea Seehorn, Pluribus
Zendaya, Euphoria
MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA
Yahya Abdul-Mateen II, Magnum P.I.
Steve Carell, Rooster
Matthew Rhys, O Segredo de Widow's Bay
Jason Segel, Falando a Real
Martin Short, Only Murders in the Building
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, O Urso
Elle Fanning, Margô Está em Apuros
Lisa Kudrow, The Comeback
Jean Smart, Hacks
MELHOR ATOR EM SÉRIE LIMITADA
Riz Ahmed, A Isca
Jason Bateman, Black Rabbit
Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
Oscar Isaac, Treta
Matthew Rhys, O Monstro em Mim
MELHOR ATRIZ EM SÉRIE LIMITADA
Claire Danes, O Monstro em Mim
Sally Field, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
Carey Mulligan, Treta
Sarah Pidgeon, História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette
Sarah Snook, All her fault
MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
Patrick Ball, The Pitt
Billy Crudup, The Morning Show
Shawn Hatosy, The Pitt
Gerran Howell, The Pitt
Jack Lowden, Slow Horses
Tom Pelphrey, Task: Unidade especial
Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
Taylor Dearden, The Pitt
Fiona Dourif, The Pitt
Allison Janney, A Diplomata
Katherine LaNasa, The Pitt
Sepideh Moafi, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Karolina Wydra, Pluribus
MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano
Paul W. Downs, Hacks
Harrison Ford, Falando a Real
Nick Offerman, Margô Está em Apuros
Stephen Root, O Segredo de Widow's Bay
Michael Urie, Falando a Real
Tyler James Williams, Abbott Elementary
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
Dale Dickey, O Segredo de Widow's Bay
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Kate O'Flynn, O Segredo de Widow's Bay
Michelle Pfeiffer, Margô Está em Apuros
Megan Stalter, Hacks
Jessica Williams, Falando a Real
SÉRIES COM MAIS INDICAÇÕES:
The Pitt - 25
Hacks - 24
O Segredo de Widow's Bay - 19
Pluribus - 18
Treta - 16