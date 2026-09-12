Simaria quase perdeu a vida por problema de saúde antes de pausa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Simaria, que neste sábado (12/9), realiza oficialmente seu grande retorno ao mundo da música após quatro anos afastada dos palcos, no Vibra, em São Paulo.

Após o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes, a cantora decidiu desacelerar depois de anos vivendo uma rotina intensa de shows e viagens. Nesse período, ela dedicou mais tempo aos filhos e à família, além de acompanhar de perto momentos importantes da vida pessoal antes de definir os próximos passos na música.

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Antes de 2022, quando anunciou a pausa na agenda de shows com Simone por determinação médica para "cuidar da saúde", Simaria já havia parado de cantar por apenas um mês.

"Ou eu parava ou ia morrer"

"Eu estava com tuberculose, desidatrada, desnutrida. Ou eu parava ou eu ia morrer", contou a artista, em entrevista ao canal da apresentadora Ana Hickmann no YouTube, em 2021. Ela permaneceu por cinco meses longe dos palcos na primeira fase do tratamento. Posteriormente, voltou a se apresentar com a irmã, mas, meses depois, precisou parar de novo.

"Quando eu estava internada, eu decidi não usar mais o telefone. ‘Ah Simone quer falar contigo’. Se quiser falar comigo, tem que vir aqui. Até as pessoas que ia receber, que não era época de pandemia, eu tinha que ter certeza de que iam me fazer bem. O povo gosta de desfazer as coisas, não quer ver ninguém feliz, não (risos)", disse Simaria. "Se não fosse aquilo tudo que eu passei, hoje eu não saberia impor limites, contratado outras pessoas para poder me auxiliar. Não teria evoluído tanto", explicou.

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