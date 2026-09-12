Gisele Bündchen revela detalhe que a faz se sentir mais sexy e ousada - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gisele Bündchen, de 46 anos, revelou um detalhe de seu visual que, segundo ela, aumenta sua sensação de confiança e a faz se sentir ainda mais sexy e ousada. A supermodelo brasileira falou sobre o assunto ao responder a uma pergunta enviada pela estilista italiana Donatella Versace para a revista britânica i-D.

A designer quis saber de Gisele o significado da expressão blonde attitude, algo como atitude loira. Ao comentar a questão, a modelo relembrou a relação que construiu com Donatella ao longo dos anos e brincou que a pergunta tinha tudo a ver com sua personalidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A resposta veio acompanhada de uma revelação curiosa sobre os cabelos. Gisele explicou que percebe uma mudança na própria maneira de se sentir conforme deixa os fios mais claros, associando o visual loiro a uma imagem de maior poder e confiança.

"Sinto que quanto mais loira fico, mais sexy me sinto. Então, acho que uma ‘atitude loira’ seria como uma atitude mais sexy e ousada", afirmou a modelo.

A expressão blonde attitude também é utilizada no universo da beleza para representar uma postura mais confiante e determinada. Mais do que a cor dos cabelos, a ideia está relacionada à transformação de comportamento e à sensação de empoderamento que algumas pessoas experimentam ao mudar o visual.

Gisele compartilhou a declaração em meio a uma nova fase de sua carreira, marcada por trabalhos publicitários e aparições em editoriais de moda. Mesmo longe da rotina intensa das passarelas que marcou sua trajetória internacional, ela continua como um dos principais nomes brasileiros da indústria fashion.

A modelo também vem conciliando os compromissos profissionais com a vida familiar. Gisele é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Ela também é mãe de River, de 1 ano, fruto de sua relação atual com o instrutor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente.

A declaração sobre o cabelo mostra ainda como Gisele enxerga a moda e a beleza como ferramentas de expressão pessoal. Para ela, deixar os fios mais loiros não representa apenas uma mudança estética, mas uma forma de assumir uma versão mais ousada e segura de si mesma.

O texto Gisele Bündchen revela detalhe que a faz se sentir mais sexy e ousada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.