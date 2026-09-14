



Thais Carla assumiu um novo relacionamento. A influenciadora, que rompeu seu casamento de 11 anos com Fábio Reis há cerca de dois meses, oficializou a identidade do felizardo durante o Rock in Rio, neste último domingo (13/9).

"Estou me permitindo"

Em entrevista ao jornal Extra, a dançarina descreveu o atual momento amoroso vivido com Fabrício Camargo. Estou permitindo. Acho que nós, mulheres, às vezes temos uma síndrome do cão vira-lata quando a gente se separa. Então, a gente se acha impotente para amar alguém. Fico arrepiada de falar. Foi uma coisa muito instintiva. Nos olhamos e fomos nos permitindo. Quando vi, já estava namorando, disse.

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Usando um anel de compromisso, Thais Carla destacou que está apaixonada e vivendo intensamente a nova fase com um rapaz mais reservado e longe da vida pública. Dá uma sensação gostosa, um fermento na barriga, um tesão de você se sentir viva de novo. E também depois da bariátrica muita coisa mudou na minha vida. Estou numa nova fase muito importante de autoconhecimento do meu próprio valor, contou.

Apesar das críticas, a influenciadora afirmou não se importar com as reações sobre suas escolhas. Eu não ligo. Nós somos muito criticadas, logo vão falar que somos vad*a, piranh*, que superou muito rápido. Superei mesmo, a vida é assim. Por que eu vou sofrer enquanto todo mundo está se divertindo? Eu vou me divertir também, afirmou.

O texto Dois meses após separação, Thais Carla surge de anel e assume novo namorado: Estou me permitindo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.