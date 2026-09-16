Disputa entre Moraes e Mendonça no STF leva canais de notícias a recorde no Ibope - (crédito: Observatorio da TV)





A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a possibilidade de abertura de uma investigação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes mobilizou o público nesta terça-feira (15) e garantiu aos canais de notícias seus melhores resultados de audiência no ano.

Exibida ao vivo pela TV por assinatura, a primeira etapa do julgamento, realizada entre 10h e 13h, impulsionou especialmente a GloboNews. O canal alcançou picos de 2,1 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT), desempenho que também refletiu nos programas da grade.

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O Estúdio i, comandado por Andreia Sadi, registrou 2 pontos de audiência entre 13h e 14h, período que sucedeu a suspensão temporária da sessão.

A CNN Brasil também foi beneficiada pelo interesse do público no julgamento. A emissora alcançou picos de 1 ponto e garantiu bom desempenho ao Bastidores CNN, apresentado por Tainá Falcão e Gustavo Uribe, que marcou 1 ponto em sua primeira hora no ar.

Já a Jovem Pan registrou seu melhor resultado de 2026 durante a cobertura da sessão, chegando a 0,7 ponto de audiência. A emissora manteve o programa Pânico no ar, alternando comentários dos integrantes com trechos da transmissão do STF.

O interesse do público foi impulsionado pelo clima de tensão que marcou a primeira parte do julgamento. Durante a sessão, ministros protagonizaram divergências públicas e momentos de forte embate.

Logo no início dos trabalhos, Flávio Dino interrompeu a manifestação de um colega e foi repreendido pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Pouco depois, Alexandre de Moraes e André Mendonça tiveram uma discussão acalorada, enquanto Gilmar Mendes participou de confrontos verbais distintos com Luiz Fux e o próprio Mendonça.

A sessão também foi marcada pela saída de Kassio Nunes Marques do plenário após se declarar suspeito para participar do julgamento. Em outro momento de tensão, Flávio Dino criticou uma decisão de Fachin relacionada à condução do caso, elevando ainda mais a temperatura do debate.

Com forte repercussão política e jurídica, a cobertura do julgamento se transformou em um dos principais acontecimentos televisivos do ano para os canais especializados em notícias, que registraram um expressivo crescimento de público ao longo da transmissão.