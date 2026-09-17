Datafolha divulga hoje pesquisa para presidente em meio à crise no STF

No último levantamento do Datafolha, divulgado na sexta-feira passada, Lula liderava com 39%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 35% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Datafolha divulgará, nesta quinta-feira (17/9), a quarta pesquisa que apura a preferência dos eleitores para presidente da República, após o início oficial da campanha. Os dados estarão disponíveis no site do Correio assim que forem divulgados.

A 17 dias do primeiro turno, marcado para o domingo (4/10), o levantamento vai mostrar como está a disputa eleitoral. No último levantamento do Datafolha, divulgado na sexta-feira (11/9), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 39%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 35%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro, com 6%. Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4%; Renan Santos, do Missão, 3%; e Romeu Zema (Novo), 2%. Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) tinham 1% cada.

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A pesquisa que será divulgada hoje está registrada sob o número BR-04029/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram ouvidas 2.002 pessoas entre terça-feira (15/9) e hoje nas cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa tem o custo de R$ 307.641,60, sendo contratada pela Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo, e o grupo Globo.

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