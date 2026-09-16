Lula cobra Fachin para que crise no STF não atrapalhe processo eleitoral

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Podcast Desce a Letra Show, no Palácio da Alvorada, Brasília - DF - (crédito: Ricardo Stuckert.)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (16/9), que o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a responsabilidade de não permitir que a crise na Corte "atrapalhe o processo eleitoral". A declaração foi dada durante entrevista ao canal do YouTube e podcast Desce a Letra Show e faz referência ao momento de instabilidade que o Supremo atravessa, em meio às suspeitas de envolvimento de ministros com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Lula afirmou que a crise no Judiciário "não é uma coisa boa, pois significa que o mafioso chamado Vorcaro envolveu todo mundo", e defendeu que apuração e julgamento justo dos envolvidos.

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“Todo mundo que cometeu erro em qualquer área tem que ser julgado. O que defendo é um julgamento justo, com o direito de defesa. Mas a pessoa que cometer delito tem que pagar o preço. Isso vale pra mim, para o Alexandre de Moraes, para o Fachin”, disse o presidente.

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Lula defendeu, ainda, reforma no Judiciário, acampanhada de uma reforma na política, descrita por ele como "apodrecida". "Não tem como mais não discutir isso. A imagem não está boa", citou.