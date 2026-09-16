Andressa Urach pede que fã não use Bolsa Família para assinar seu conteúdo adulto

Andressa Urach faz apelo após descobrir que fã assinava seu conteúdo adulto com dinheiro do Bolsa Família - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/nstagram Andressa Urach

Andressa Urach, de 38 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao revelar que pediu para um assinante interromper o pagamento por seus conteúdos adultos. Segundo a influenciadora, o homem contou que utilizava parte do dinheiro recebido pelo Bolsa Família para manter a assinatura e adquirir materiais extras disponibilizados por ela.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Andressa afirmou que ficou preocupada ao tomar conhecimento da situação. A influenciadora explicou que orientou o assinante a cancelar o perfil e deixar de fazer novas compras para não comprometer o orçamento destinado às necessidades básicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando ele me contou isso, eu fiquei muito preocupada e falei para ele parar. Pedi que cancelasse a assinatura e não comprasse mais nada meu, declarou.

Apesar de trabalhar com a produção e a comercialização de conteúdo adulto, Andressa ressaltou que não deseja que seus seguidores deixem de atender às próprias necessidades para consumir seu material. Ela destacou que alimentação, contas domésticas e cuidados com a família devem ser priorizados.

Eu vivo do meu trabalho, claro, mas não quero que ninguém deixe de comprar comida, pagar uma conta ou cuidar das necessidades da própria família para gastar comigo, afirmou.

Na sequência, a influenciadora comparou o conteúdo adulto a outras formas de entretenimento e defendeu que o consumo só deve ocorrer quando não houver prejuízo às despesas essenciais.

Conteúdo adulto é entretenimento. Só deve consumir quem tem condições e quem não vai comprometer o dinheiro que precisa para viver, disse.

Andressa também afirmou que não pretende expor o assinante nem fazer julgamentos sobre a situação financeira dele. Para ela, o episódio serve como um alerta sobre a importância de avaliar as próprias condições antes de realizar qualquer gasto.

Não estou julgando esse rapaz e também não vou expor a identidade dele. Mas, se você precisa escolher entre assinar o meu conteúdo e colocar alguma coisa dentro de casa, não assine o meu conteúdo, declarou.

Por fim, a influenciadora reforçou que a prioridade deve estar nas necessidades básicas e no bem-estar da família.

Primeiro vem a sua família, a sua alimentação e as suas contas. O meu conteúdo pode esperar, concluiu.

O texto Andressa Urach faz apelo após descobrir que fã assinava seu conteúdo adulto com dinheiro do Bolsa Família foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.