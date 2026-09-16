Avenida Brasil 2: Débora Falabella manda recado para Adriana Esteves

A Globo nesta terça-feira (15) divulgou o elenco de Avenida Brasil 2. Débora Falabella, a Rita, está confirmada, assim como Adriana Esteves, a Carminha, na trama.

Em seus stories, Débora fez questão de exaltar Adriana Esteves e não escondeu a ansiedade em voltar a contracenar a colega. "Só penso em estar de novo em cena com ela", escreveu no story.

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Por falar em elenco, muitos atores que não estavam na versão original da trama vão participar, como Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Fábio Scalon.

Já os atores que retornaram além de Adriana e Débora são: Murilo Benicio, Marcos Caruso, Leticia Isnard, Karol Lannes e Cauã Reymond também. A direção será de Ricardo Waddigton.