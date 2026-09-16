Avenida Brasil 2: Débora Falabella manda recado para Adriana Esteves

A Globo nesta terça-feira (15) divulgou o elenco de Avenida Brasil 2. Débora Falabella, a Rita, está confirmada, assim como Adriana Esteves, a Carminha, na trama.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em seus stories, Débora fez questão de exaltar Adriana Esteves e não escondeu a ansiedade em voltar a contracenar a colega. "Só penso em estar de novo em cena com ela", escreveu no story.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Leia também: "Avenida Brasil 2": conheça a história que marca continuação da novela em 2027
- Leia também: Festival de Brasília apresenta país distópico na 4ª noite de Mostra Competitiva
Por falar em elenco, muitos atores que não estavam na versão original da trama vão participar, como Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Fábio Scalon.
Já os atores que retornaram além de Adriana e Débora são: Murilo Benicio, Marcos Caruso, Leticia Isnard, Karol Lannes e Cauã Reymond também. A direção será de Ricardo Waddigton.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Bella Longuinho descobre famosos que assinam conteúdo adulto
- Diversão e Arte Maluma anuncia nascimento do segundo filho e revela nome do bebê
- Diversão e Arte Kelly Osbourne conta que voltou a beber após morte de Ozzy
- Diversão e Arte Festival de Brasília apresenta país distópico na 4ª noite de Mostra Competitiva
- Diversão e Arte Cairo Vitor leva violão refinado ao Clube do Choro em noite de estreia
- Diversão e Arte Conceição Evaristo estreia como atriz e é homenageada no CineBH
- Diversão e Arte Obra da artista Regina Silveira passa a compor fachada do SesiLab
- Diversão e Arte "Avenida Brasil 2": conheça a história que marca continuação da novela em 2027
- Diversão e Arte Choro Livre Convida recebe três artistas nesta quarta-feira (16/9)
- Diversão e Arte Encruzilhada do cinema brasileiro: impasse nacional e sucesso internacional
- Diversão e Arte Amazon paga valor milionário a Galvão Bueno por quebra de contrato
- Diversão e Arte Terror gore mostra diversidade no Festival de Cinema