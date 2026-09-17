Passeios gratuitos convidam estudantes a redescobrir Brasília

O Instituto Artetude Cultural criou um programa de turismo cívico com a proposta de oferecer cinco roteiros gratuitos para estudantes do ensino médio do Distrito Federal (DF). O Roteiros da Cidadania e Cultura no DF tem como objetivo transmitir aprendizados sobre Brasília, não só ao visitar monumentos, mas ao conhecer a história, o patrimônio, as instituições e a cultura da capital por meio dos lugares. Os passeios, que serão realizados em ônibus, ocorrem até março de 2027 e, além de estudantes, podem participar pessoas ligadas a instituições não governamentais.

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Cada roteiro temático abordará diferentes aspectos da capital federal:

“Da Madeira ao Concreto” percorre memórias da construção de Brasília, arquitetura, religiosidade e arte;

“Soberania, Justiça e Democracia” aproxima os estudantes das instituições da República;

“Brasília: Arquitetura, Paisagem e Patrimônio” apresenta a relação entre urbanismo, arquitetura, natureza, cultura e vida comunitária;

“Da Justiça Eleitoral ao Congresso Nacional” aborda democracia, voto e participação cidadã;

“Poder, Arquitetura e Cidadania” propõe uma reflexão sobre a relação entre arquitetura, poder público e a formação de Brasília.

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Foram incluídos nos roteiros locais políticos, como Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, e locais religiosos, como Catedral Metropolitana, Igrejinha Nossa Senhora de Fátima e Santuário Dom Bosco. Mas o roteiro vai além, com outros espaços representativos da cidade: o Museu Vivo da Memória Candanga, que preserva objetos, documentos e registros da vida dos trabalhadores durante a construção da capital; a Unidade de Vizinhança Modelo, formada pelas superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul; a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima; o Cine Brasília; o Santuário Dom Bosco; o Museu da Cidade e o Espaço Lúcio Costa.

A programação também inclui nomes relevantes na construção de Brasília além de Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Os estudantes vão conhecer histórias de outras referências históricas como Marianne Peretti, autora dos vitrais da Catedral Metropolitana; Roberto Burle Marx, responsável por projetos paisagísticos de importantes edifícios públicos; e Sérgio Bernardes, autor do Mastro da Bandeira, na Praça dos Três Poderes.

Todo o projeto conta com elementos de acessibilidade nas atividades. O material didático inclui conteúdos em Braile, audiodescrição e versões adaptadas para pessoas com deficiência intelectual. Os passeios serão realizados em ônibus com acessibilidade para pessoas com problemas de mobilidade e terão intérpretes de Libras e monitores preparados para atender às diferentes necessidades.



Serviço

Roteiros da Cidadania e Cultura no DF

Para inscrições e informações sobre horário e local de partida dos passeios gratuitos, entre em contato com institutoartetuecultural@gmail.com.

