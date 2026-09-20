Ex-atriz se manifesta após suposto fim de casamento por ‘greve’ de sexo

Ex-atriz da Globo se manifesta após suposto fim de casamento de 14 anos devido ‘greve’ de sexo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nos últimos dias, Nívea Stelmann reagiu novamente sobre o fim de seu casamento de 14 anos com o empresário Marcus Rocha. A ex-atriz da Globo rebateu algumas críticas que leu sobre o término, impulsionadas pela repercussão ocasionada da entrevista em que anunciou a separação.

Durante seu podcast Nívea Por Aí, a atriz negou veemente que o motivo do término teria sido ocasionado pela escassez de sexo. "Eu falei (na entrevista) que a gente (ela e o ex-marido) teve um ponto (o motivo da separação), que eu não disse o que era e nem vou dizer, porque envolve outras pessoas. Teve um ponto e eu fui dormir no outro quarto. Quem falou que por eu ter ido dormir em outro quarto eu fiz uma greve de sexo?", iniciou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Por que alguém vai inventar uma maluquice dessa? Isso nunca passou pelo meu casamento. Não existe greve de sexo. Nunca fiz e não pretendo fazer. Existem pessoas que estão magoadas, que obviamente, o sexo não acontece", desabafou ela. "Aí ficou uma coisa muito louca. As pessoas falando, distorcendo", afirmou Nívea Stelmann.

A atriz reafirmou que a decisão pela separação partiu do ex-marido, disse que foi pega de surpresa e admitiu frustração e fragilidade com o fim do casamento. "Eu me frustrei demais. É frustrante. A gente não perde só o amor que a gente tinha. A gente perde o melhor amigo, a gente perde o projeto de futuro, a gente perde a nossa família. Foi muito dolorido pra mim. A gente se sente fracassado. () Qualquer separação é dilacerante, até quando você escolhe. Imagina quando você não escolhe", pontuou.

O texto Ex-atriz da Globo se manifesta após suposto fim de casamento de 14 anos devido greve de sexo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.