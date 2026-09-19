Othon Bastos fala sobre carreira e esclarece ausência em novelas

Aos 93 anos, Othon Bastos fala sobre carreira e revela motivo de não aceitar mais fazer novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 93 anos, Othon Bastos continua atuante nos palcos, mas não tem previsão de retornar ao elenco fixo de uma novela. Atualmente, o ator concilia a carreira com a peça Não me Entrego, Não!, espetáculo que está em cartaz desde 2024 e segue em circulação por diferentes cidades do país.

Apesar de continuar interessado em novos trabalhos na televisão, Bastos explicou que a rotina de viagens e apresentações dificulta a participação em produções que exigem longas horas de gravação. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, ele afirmou que o principal obstáculo é a falta de tempo na agenda.

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"Fazer novela sempre é um prazer quando é um projeto lindo. Fiz várias ótimas e sempre me dei muito bem com a televisão. Acontece que agora, viajando com a peça, eu não tenho tempo disponível", declarou.

O ator também explicou que precisaria de um formato de trabalho diferente para conseguir conciliar o teatro com a dramaturgia televisiva. Segundo ele, seria necessário concentrar as gravações no início da semana para conseguir viajar com o espetáculo nos dias seguintes.

"Eu teria que gravar só até quarta ou quinta-feira para poder viajar com o espetáculo", afirmou Othon Bastos. Dessa forma, o artista segue priorizando a montagem teatral, que revisita aspectos de sua trajetória profissional e pessoal.

Teatro continua como prioridade

Othon Bastos reforçou que o teatro ocupa um lugar central em sua vida e que pretende continuar se dedicando aos palcos. Para ele, a relação com o público e a possibilidade de atuar ao vivo são motivos importantes para manter a rotina de apresentações.

"Por isso estou fazendo teatro e continuarei fazendo, pois é o meu grande amor", afirmou. Ainda assim, o ator deixou claro que não fechou as portas para a televisão ou para o cinema, caso surjam projetos compatíveis com sua disponibilidade.

"Evidente que, quando eu posso fazer televisão e cinema, eu faço com o mesmo amor que dedico ao teatro", declarou. Seu trabalho mais recente em uma novela foi em Dona Beja, produção de 2026 na qual participou em uma participação especial.

Ao falar sobre a disposição para continuar trabalhando aos 93 anos, Bastos associou sua vitalidade ao prazer de viver e à alegria de subir ao palco. O artista destacou que encara a vida com gratidão e mantém o desejo de seguir ativo.

"Eu encaro a vida com o maior desejo de continuar vivendo. A maior alegria que você pode ter é viver. A vida é um prêmio, é gratidão e é amor", disse.

O ator também relacionou seu bem-estar à troca com os espectadores e ao exercício constante da profissão. Em sua avaliação, trabalhar representa não apenas uma atividade artística, mas também uma forma de continuar aprendendo e se transformando.

"A vitalidade que eu tenho é a mesma que eu sempre tive. É essa alegria de estar no palco e de doar todo o carinho que eu tenho pelo teatro para os espectadores", explicou.

Ao concluir, Othon Bastos citou o escritor Fernando Pessoa para resumir sua relação com o ofício: "Eu me sinto feliz quando entro em cena e olho para a plateia. Como diz o Fernando Pessoa [1888-1935], ‘trabalhar é trabalhar-se’. Quando eu estou trabalhando, eu estou me trabalhando também", finalizou.

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