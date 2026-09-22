Crise de opioides: Famosos que morreram por overdose de fentanil nos EUA

A 3ª temporada de "Euphoria", uma das séries de maior sucesso da HBO dos últimos anos, estreou com uma solução narrativa diferente para a ausência do ator Angus Cloud. Apesar de ter falecido em 2023, vítima de overdose de fentanil, seu personagem, Fezco, continua vivo na trama. Na nova temporada, ambientada cinco anos após os eventos anteriores, é revelado em diálogo entre Rue, interpretada por Zendaya, e Lexi, vivida por Maude Apatow, que Fez está preso, cumprindo uma pena de 30 anos. O criador - (crédito: Divulgac?a?o/HBO)

A morte de Angus Cloud, ator da série “Euphoria”, em julho de 2023, chocou o público e destacou uma crise de saúde pública que assola os Estados Unidos: as overdoses acidentais por fentanil. Este opioide sintético, que é até 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais que a morfina, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, está por trás de um número crescente de mortes. Muitas vezes, ele é misturado a outras drogas sem o conhecimento do usuário, o que aumenta drasticamente o risco.

A tragédia de Cloud não é um caso isolado na indústria do entretenimento. Nos últimos anos, vários nomes conhecidos tiveram suas vidas interrompidas pelo consumo, intencional ou não, da substância, reacendendo o debate sobre saúde mental e o acesso a drogas cada vez mais perigosas.

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Artistas vítimas do fentanil

Angus Cloud: o ator, conhecido por seu papel como Fezco na aclamada série “Euphoria”, faleceu em julho de 2023, aos 25 anos. A autópsia revelou que a causa foi uma overdose acidental aguda, resultado de uma combinação letal de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias.

Coolio: o rapper, famoso pelo hit “Gangsta’s Paradise” dos anos 90, morreu em setembro de 2022, aos 59 anos. A investigação oficial determinou que a morte foi consequência dos efeitos do fentanil, heroína e metanfetaminas. Ele foi encontrado inconsciente na casa de um amigo em Los Angeles.

Michael K. Williams: o celebrado ator que interpretou Omar Little na série “The Wire” foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, em setembro de 2021. A causa da morte, aos 54 anos, foi uma overdose acidental de uma mistura de fentanil, heroína e cocaína.

Leandro De Niro Rodriguez: neto do ator Robert De Niro, o jovem de 19 anos morreu em julho de 2023. A causa, segundo o médico legista, foi uma overdose acidental provocada pelos efeitos tóxicos de fentanil, cocaína e outras drogas. Sua mãe afirmou que ele comprou pílulas que estavam misturadas com a substância sem seu conhecimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana