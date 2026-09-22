Crise de opioides: Famosos que morreram por overdose de fentanil nos EUA

A morte de Angus Cloud, ator da série “Euphoria”, em julho de 2023, chocou o público e destacou uma crise de saúde pública que assola os Estados Unidos: as overdoses acidentais por fentanil. Este opioide sintético, que é até 50 vezes mais forte que a heroína e 100 vezes mais que a morfina, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, está por trás de um número crescente de mortes. Muitas vezes, ele é misturado a outras drogas sem o conhecimento do usuário, o que aumenta drasticamente o risco.
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A tragédia de Cloud não é um caso isolado na indústria do entretenimento. Nos últimos anos, vários nomes conhecidos tiveram suas vidas interrompidas pelo consumo, intencional ou não, da substância, reacendendo o debate sobre saúde mental e o acesso a drogas cada vez mais perigosas.
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Artistas vítimas do fentanil
Angus Cloud: o ator, conhecido por seu papel como Fezco na aclamada série “Euphoria”, faleceu em julho de 2023, aos 25 anos. A autópsia revelou que a causa foi uma overdose acidental aguda, resultado de uma combinação letal de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias.
Coolio: o rapper, famoso pelo hit “Gangsta’s Paradise” dos anos 90, morreu em setembro de 2022, aos 59 anos. A investigação oficial determinou que a morte foi consequência dos efeitos do fentanil, heroína e metanfetaminas. Ele foi encontrado inconsciente na casa de um amigo em Los Angeles.
Michael K. Williams: o celebrado ator que interpretou Omar Little na série “The Wire” foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn, em Nova York, em setembro de 2021. A causa da morte, aos 54 anos, foi uma overdose acidental de uma mistura de fentanil, heroína e cocaína.
Leandro De Niro Rodriguez: neto do ator Robert De Niro, o jovem de 19 anos morreu em julho de 2023. A causa, segundo o médico legista, foi uma overdose acidental provocada pelos efeitos tóxicos de fentanil, cocaína e outras drogas. Sua mãe afirmou que ele comprou pílulas que estavam misturadas com a substância sem seu conhecimento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana