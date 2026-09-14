Causa da morte da atriz Hayden Panettiere é revelada

Estrela de Heroes e Nashville, atriz de 36 anos foi encontrada inconsciente em Airbnb após consumir comprimido adulterado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A causa da morte da atriz Hayden Panettiere foi revelada. Segundo o site norte-americano TMZ, ela morreu após ingerir um comprimido de oxicodona que estava misturado com fentanil, opioide 100 vezes mais forte que a heroína.

A atriz, de 36 anos, foi encontrada inconsciente em um Airbnb na manhã de sua morte, em agosto, enquanto dormia no sofá-cama ao lado do namorado, Brian Hickerson. Horas antes, durante um voo de Los Angeles para a Carolina do Sul, Panettiere havia consumido diferentes drogas compradas de um fornecedor clandestino que conhecia havia anos em Los Angeles.

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Na manhã seguinte, o irmão de Hickerson, Zach, chegou ao imóvel para o almoço e percebeu que a atriz estava inconsciente.

Zach contou ao TMZ que acionou o serviço de emergência enquanto Brian administrou Narcan, medicamento usado para reverter overdoses provocadas por opioides.

Os dois também iniciaram a reanimação cardiopulmonar (RCP), seguindo orientações recebidas por telefone. As tentativas de socorro continuaram após a chegada dos bombeiros e da equipe médica, que assumiram os procedimentos de reanimação.

A oxicodona é um analgésico opioide potente, utilizado principalmente no tratamento de dores intensas. A dependência desse tipo de medicamento esteve no centro de uma grave crise de saúde pública nos Estados Unidos a partir do fim dos anos 1990.



Carreira e vida

A atriz ganhou projeção ainda jovem e construiu uma carreira marcada por papéis em televisão e cinema. Ela ficou conhecida como Claire Bennet, da série Heroes, e Juliette Barnes, de Nashville. Também interpretou Kirby Reed nos filmes Pânico 4 e Pânico 6, além de ter participado de Eu Te Amo, Beth Cooper e Duelo de Titãs.

O reconhecimento veio cedo. Em 1998, Panettiere emprestou a voz à Princesa Dot, de Vida de Inseto, e se tornou uma das pessoas mais jovens indicadas ao Grammy por seu trabalho na produção.

Ao longo da vida, a atriz também falou abertamente sobre problemas relacionados à dependência química, depressão pós-parto e violência doméstica. No início deste ano, lançou o livro de memórias This Is Me: A Reckoning, no qual revisitou a trajetória desde o sucesso na infância e relatou experiências pessoais vividas ao longo da carreira.

Panettiere deixa uma filha, Kaya, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.