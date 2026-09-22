Morte de Hayden Panettiere: fentanil e outras drogas são a causa

A atriz Hayden Panettiere, cuja morte foi atribuída a overdose de fentanil e outras substâncias - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte da atriz Hayden Panettiere foi causada pelos efeitos tóxicos do fentanil combinados com outras drogas, segundo comunicado do Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A causa da morte está classificada como “acidental”.

Segundo o jornal The New York Times, as autoridades informaram que exames também detectaram a presença de alprazolam, metocarbamol e quetiapina no organismo da atriz. A autópsia não revelou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte.

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De acordo com a Cleveland Clinic, as substâncias encontradas têm diferentes finalidades:

alprazolam: conhecido como Xanax, é usado no tratamento de ansiedade.

metocarbamol: conhecido como Robaxin, atua como relaxante muscular.

quetiapina: conhecida como Seroquel, é um antipsicótico para tratar esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão.

O fentanil é um potente opioide sintético associado a um aumento acentuado de mortes por overdose. Uma análise do The New York Times, baseada em dados da saúde pública dos EUA, apontou que a substância foi responsável por um terço das mortes entre americanos de 25 a 34 anos em 2022.

Em 16 de agosto, paramédicos foram acionados para um prédio de apartamentos em Greenville, na Carolina do Sul. No local, socorristas tentaram a reanimação, mas Panettiere, conhecida por seus papéis em Heroes e Nashville, foi declarada morta aos 36 anos.

No momento da morte, a atriz estava com seu namorado Brian Hickerson. Segundo seu livro de memórias, This Is Me: A Reckoning, os dois se conheceram em 2018. Registros judiciais mostram que, em 2021, Hickerson se declarou culpado de duas acusações por lesão corporal contra Panettiere.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.