Filho de Rick faz homenagem emocionante ao pai após morte do cantor - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Victor Henrique, filho caçula do cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, compartilhou uma homenagem ao pai após a morte do artista, aos 59 anos. O músico morreu na segunda-feira (21), vítima de um acidente de helicóptero na Serra Catarinense, e a publicação do filho trouxe uma mensagem sobre a dor provocada pela perda de alguém importante.

O tributo foi divulgado nos Stories do Instagram, por meio do compartilhamento de um texto sobre luto e despedida. A mensagem escolhida por Victor aborda o sentimento de perder uma pessoa que parecia estar presente para sempre e o impacto provocado pela ausência. A publicação foi acompanhada pela música "De Tanto Amor", conhecida na voz de Roberto Carlos.

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O texto compartilhado pelo filho do sertanejo dizia: "Tinha tanto medo de te perder e perdi. A gente cresce acreditando que algumas pessoas sempre estarão ali até o dia em que a ausência chega e muda o significado de tudo". A mensagem expressa a dificuldade de lidar com a perda e a mudança na vida de quem permanece após a partida de uma pessoa querida.

A homenagem aconteceu em meio à comoção provocada pela morte de Rick, que deixou familiares, amigos e admiradores. Victor Henrique é um dos dois filhos do artista com Geralda Helena Carvalho, sua esposa por mais de quatro décadas. A família também inclui Mônica, filha mais velha do casal.

Filho de Rick construiu trajetória no jiu-jítsu

Além da ligação com a música por meio do pai, Victor Henrique desenvolveu sua própria trajetória profissional no esporte. Ele atua como instrutor e é faixa-preta de jiu-jítsu, área à qual se dedicou ao longo dos anos.

No passado, o filho de Rick também teve contato com o universo musical e participou de projetos ao lado do cantor. Atualmente, Victor é pai de Mariana e Isabela, netas do sertanejo, que também fazem parte da família construída por Rick e Geralda Helena.

O cantor manteve uma relação próxima com os filhos e costumava compartilhar momentos familiares em diferentes ocasiões. A homenagem publicada por Victor ocorre após a confirmação da tragédia que interrompeu a vida do artista, cuja carreira foi marcada pela parceria musical com Renner.

Rick morreu em acidente aéreo em Santa Catarina

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu após o helicóptero em que viajava sofrer um acidente na região de Santa Bárbara, em Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave transportava o cantor, o empresário Bruno Avelar e outros três ocupantes. Nenhuma das pessoas a bordo sobreviveu à queda.

As equipes de resgate localizaram os destroços na terça-feira (22), após horas de buscas na região. A operação mobilizou profissionais de emergência para encontrar a aeronave, que havia desaparecido na véspera.

A morte do sertanejo provocou manifestações de pesar entre artistas e integrantes do meio musical. Rick e Renner ficaram conhecidos pela trajetória na música sertaneja e por canções que marcaram a carreira da dupla, formada nos anos 1980.

O momento de despedida também foi marcado pela manifestação de Geralda Helena, viúva do cantor, que publicou um texto sobre os 42 anos de relacionamento com Rick. A família se prepara para o velório e o sepultamento do artista, enquanto os filhos e demais parentes enfrentam a perda do cantor.

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